Nuevas reglas en Gran Hermano: un exparticipante de las últimas tres ediciones ingresará a la casa

La expulsión de Luca Figurelli

Lucas Figurelli había reingresado a la casa recientemente gracias al repechaje, pero fue descalificado por violar una de las máximas más estrictas del juego: revelar información del exterior.

Lo sorprendente, es que el competidor había sido advertido en reiteradas ocasiones por hablar de más. Incluso había sido enviado a placa y se le había prohibido participar en la prueba del líder por esta infracción.

Finalmente, volvió a romper las normas, al revelarle a Chiara tras una pelea que el grupo de Luz, Luciana y Santiago tenía mayor apoyo y que su propia alianza, junto a Lourdes y Martina, no tenía tanta fuerza.

Entonces, el dueño de la casa más famosa del mundo no dejó pasar la falta y dejó en claro su castigo definitivo: "Mi obligación es que el juego nunca se vea empañado por desobediencias que atentan contra el espíritu de esta competencia. Hoy aconteció un episodio lamentable. No fue el primero. No saben cómo me gustaría no tener que referirme a esto, pero las circunstancias me obligan a hacerlo.

"Desde que reingresaste a mi casa, te llamé la atención en varias oportunidades. Te envié a placa por este motivo y, a pesar de ello, volviste a revelar información sensible del exterior. El video está disponible para cuando lo desees ver", expresó dirigiéndose a Figurelli .

Entonces, le dejó en claro cuál sería su sanción: "Imaginarás que no me es nada grato informarte que, en este mismo momento, debés abandonar mi casa. Estás fuera del juego, has quedado expulsado. Te pido por favor que te dirijas a la puerta giratoria sin valijas. Tus pertenencias las recibirás próximamente".