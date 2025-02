Las sorprendentes reglas de la ex Gran Hermano, Juli Poggio, para que su relación abierta con Fabrizio Maida funcione

Durante una charla en el streaming RUMIS , Julieta Poggio confesó que está completamente a gusto con la dinámica de su relación abierta. "Me encanta, para mí no tiene vuelta atrás . Te genera mucha confianza porque decís toda la verdad hasta donde cada uno quiere saber", aseguró, dejando en claro que la comunicación honesta es un pilar fundamental para ellos.

Otro punto clave que Julieta destacó es la seguridad emocional dentro de la pareja. Al ser consultada sobre si le genera inseguridad que su novio tenga encuentros con otras personas, la modelo fue contundente: "Como yo también lo hago, yo sé con la intención que lo hago también. Y esas personas no me interesan, no las amo, entonces sé que él lo hace con otra intención porque el amor que nos tenemos es muy grande. No me voy a desenamorar por chaparme un pibe".

Además del respeto y la protección, hay otra norma que consideran indispensable para el éxito de su relación: la prioridad mutua. "La regla número dos en la relación es que la otra persona sea la primera siempre en todo. Nunca da cancelarle a tu novio por irte a una cita", explicó, enfatizando la importancia de mantener el compromiso y la estabilidad en su vínculo amoroso.

Finalmente, Julieta dejó en claro que los comentarios ajenos no afectan su relación con Fabrizio. "Dijeron tantas cosas de mí, de mi novio y ya me chupa tanto un huevo. Solo me importa que estemos bien nosotros y que nos amemos como nos amamos", expresó, reafirmando que su amor está por encima de cualquier crítica externa.