Oasis anuncia la reedición del álbum "Standing On The Shoulder Of Giants" por su 25º aniversario

"Standing On The Shoulder Of Giants" fue lanzado por el sello propio de Liam y Noel Gallagher , Big Brother Recordings Ltd. El sencillo principal "Go Let It Out" marcó el primer material del sello. Big Brother se lanzó en enero de 2000, después del cierre repentino del antiguo sello británico de Oasis, Creation Records.

'…Giants' alcanzó el número uno en la lista de álbumes del Reino Unido, vendiendo más de 310.000 copias solo en su primera semana. Ahora está certificado como doble platino y ha vendido más de 200.000 copias en los EE. UU.

'Standing On The Shoulder Of Giants' turns 25 this month! To celebrate the upcoming anniversary, new limited-edition vinyl formats including a silver LP and an official store exclusive blue and purple marble LP will be released February 28th. Pre-order your copy now via the link in bio. Today also marks 25 years of 'Go Let It Out'. Tune in to watch the new official lyric video premiering on YouTube today at 4pm GMT.

El disco también incluye los sencillos "Who Feels Love?", "Where Did It All Go Wrong?" y "Sunday Morning Call", así como las canciones "Fuckin' In The Bushes" y "Gas Panic!".

La noticia llega después de que la banda anunciara una edición especial del 15º aniversario de su álbum recopilatorio "Time Flies… 1994 – 2009" para el Record Store Day de 2025. El año pasado, lanzaron una versión del 30º aniversario de su seminal debut "Definitely Maybe". Esto siguió a una reedición para conmemorar los 25 años de "(What's The Story) Morning Glory?" en 2020.

El regreso de Oasis a los escenarios en 2025

Oasis se prepara para embarcarse en una gira de regreso masiva este año, marcando sus primeros shows en vivo juntos desde 2009. El esperado viaje comenzará con una serie de conciertos en estadios en el Reino Unido e Irlanda este verano , seguido de una serie de fechas en América del Norte .

El grupo volverá a ofrecer dos conciertos más en el estadio Wembley de Londres a finales de septiembre, antes de viajar a Corea del Sur y Japón. Hay otros conciertos programados en Australia antes de finalizar la extensa gira en Sudamérica en noviembre, con la Argentina incluida.