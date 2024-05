Oasis anunció la reedición del 30 aniversario de "Definitely Maybe" con versiones inéditas

Oasis anunció una reedición del 30 aniversario de "Definitely Maybe" , con grabaciones y tomas descartadas inéditas.

"Definitely Maybe (30th Anniversary Deluxe Edition)" contiene pistas de la sesión de grabación original descartada en Monnow Valley Studios, junto con tomas descartadas grabadas en Sawmills Studios en Cornwall, mezcladas por primera vez por Noel Gallagher y Callum Marinho .

Además, la reedición cuenta con nuevas ilustraciones del diseñador de arte original Brian Cannon para Microdot y el fotógrafo de la portada original Michael Spencer Jones, así como nuevas notas de la portada del jefe de Creation Records, Alan McGee, y el periodista Hamish MacBain.

Las ediciones exclusivas en vinilo de colores son un 2LP de mármol azul y blanco inspirado en la letra de "Up In The Sky" y un 2LP de mármol rosa y blanco inspirado en la letra de "Digsy's Dinner". Los fanáticos también pueden comprar un casete azul de edición limitada y reservarlo/guardarlo por adelantado en plataformas digitales.

Todos los formatos incluyen la versión remasterizada de 2014 de "Definitely Maybe".

"Definitely Maybe" llegó al número uno en el Reino Unido y se convirtió en el álbum debut más vendido de la historia en ese momento. El disco ahora cuenta con la certificación BPI ocho veces platino en el Reino Unido y ha vendido más de 6,1 millones de copias en todo el mundo. Es el segundo álbum más reproducido de los años 90 en el Reino Unido , superado hasta el primer puesto por su sucesor, "(What's The Story) Morning Glory?" (1995).

Lista de canciones de "Definitely Maybe (30th Anniversary Deluxe Edition)" de Oasis

Volumen 1

1. 'Rock 'n' Roll Star' (Remasterizado)

2. 'Shakermaker' (Remasterizado)

3. 'Live Forever' (Remasterizado)

4. 'Up In The Sky' (Remasterizado)

5. 'Columbia' (Remasterizado )

6. 'Supersonic' (Remasterizado)

7. 'Bring It On Down' (Remasterizado)

8. 'Cigarettes & Alcohol' (Remasterizado)

9. 'Digsy's Dinner' (Remasterizado)

10. 'Slide Away' (Remasterizado)

11. 'Married With Children' (remasterizado)

Volumen 2