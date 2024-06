Otro "villano" con igual humor pero menos emotividad

A esta altura del partido, con tres del villano Gru y dos de los minions, podría suponerse que “Mi villano favorito 4” ya no puede ofrecer demasiadas sorpresas. La suposición es parcialmente errónea. Cierto que en materia de estilo, situaciones y formas de humor no innova para nada. Pero eso es precisamente lo que el público quiere, porque ama a Felonius Gru y compañía tal como son, y festeja cada película con el cariño y el entusiasmo de un lindo reencuentro . Y en este caso, para mayor festejo, junto a “más de lo mismo” también hay más personajes, más chistes, más disparates, muchas más imitaciones y parodias que otras veces, y más escenas de acción bien entretenidas. Pero hay menos ternura y poca fuerza emotiva.

También cabe esperar que los amarillos sean el alma de la fiesta, y lo son (nadie hasta ahora ha protestado por el modo en que se divierten, política y alegremente incorrecto). El punto en contra: aunque tienen algunas escenas exclusivas para ellas, Lucy, las nenas y la cabrita participan menos que otras veces, lo que francamente es una lástima. Por suerte, cualquier reproche se olvida ante el regocijante desenlace de la aventura, que (solo anticipamos esto) tiene lugar en la cárcel donde están recluidos todos los malos de las películas anteriores. Coherentemente, el tema musical de cierre es “Every Want to Rule the World”, todos quieren gobernar el mundo, y no diremos quiénes lo cantan.