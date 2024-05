Pajoni: "No alcanza con el virtuosismo en canto y baile, hay que saber actuar"

“En los musicales se entendió que no sólo alcanza con la técnica sino que hay que poner alma. Saber bailar y cantar no alcanza, también hay que saber actuar”, dice Sebastián Pajoni , autor y director de la elogiada “Un tango Italiano”, sobre una idea original de Rosana Laudani, Diego Bros y Héctor Ferreira. Cuenta una historia de amor a través de clásicos italianos versionados a tango en un thriller de los años 50. Puede verse los jueves a las 21 en Café La Humedad, Carlos Calvo 2540.

Sebastián Pajoni: Los protagonistas del espectáculo eligieron las canciones y tenían la idea de una historia de amor. Me sumaron al grupo para escribir la obra entonces me la llevé de vacaciones, la trabajé unos meses y viendo que estaba la versión italiana de La cumparsita, de Milva, se me ocurrió que la historia de amor no fuera a la italiana sino que se centralizara en el concepto de tango y por qué no versionar el resto de los temas italianos en tango. Es inédito, algo que no se hizo, entonces Hugo Hoffman se convirtió en nuestro director musical y creador de la partitura del espectáculo.