Pamela Anderson habló por primera vez sobre su romance con Liam Neeson: "Esto es real"

Anderson y Neeson protagonizaron una nueva versión de la película "The Naked Gun" y allí surgieron los rumores sobre una posible relación.

Anderon y Neeson en la presentación de The Naked Gun.

Mientras celebra el cierre de su año brillante, Pamela Anderson está lista para abordar lo que realmente sucedió con Liam Neeson , su coprotagonista en la película The Naked Gun .

Aunque los titulares de su romance sorpresa fueron recibidos con entusiasmo por muchos y con escepticismo por algunos, Anderson, de 58 años, compartío recuerdos de su relación privada por primera vez en una entrevista con el portal People.

“ Si quieres saberlo, Liam y yo tuvimos una relación sentimental durante un tiempo , pero solo después de terminar de filmar”, dice. Pasaron una semana íntima juntos en su casa en el norte del estado de Nueva York. “Tenía mi propia habitación”, señala. “Nuestros asistentes vinieron; incluso familiares vinieron a visitarnos”.

La pareja "fue a cenar a un pequeño restaurante francés donde él me presentó como la 'futura Sra. Neeson'", continúa. Pasaron tiempo en su jardín, donde, dice, "cuidé un rosal cubierto de menta... Me alegró mucho ayudar, y él lo agradeció".

Después de lo que ella llama su “semana perdida romántica” —durante la cual Neeson ahuyentó a un oso desde la ventana del desayuno en bata de baño— “cada uno siguió su camino para trabajar en otras películas”, explica.

Se reencontraron mientras promocionaban The Naked Gun durante el verano, abrazándose y tomándose de la mano.

“Nos estábamos divirtiendo”, dice ella, y describe su conexión como “un poco como una película de Nancy Meyers”.

Siempre me reía cuando la gente pensaba: 'Oh, eso es un truco publicitario'. Yo pensaba: '¿Un truco publicitario? Esto es real. Tenemos sentimientos reales'.

“Adoro a Liam”, añade, “pero somos mejores amigos, sinceramente”. Los dos se vieron por última vez en agosto, cuando él sorprendió a Anderson al ir a verla al prestigioso Festival de Teatro de Williamstown, donde ella actuaba en Camino Real de Tennessee William .

“Él apoya mucho esta nueva trayectoria en mi carrera y amablemente me dice que está muy orgulloso de mí”, dice. “Estoy segura de que siempre estaremos presentes en la vida del otro”.