Liberaron más de 20 presos políticos en Cuba por un acuerdo con el Vaticano

Una organización de derechos humanos indicó que la mayoría de los liberados fueron encarcelados tras una manifestación en 2021. Cumplían penas de entre seis y 18 años, y aún queda más de la mitad por liberar.

La mayoría de los liberados corresponden a ciudadanos opositores al gobierno de Miguez Díaz-Canel, que protestaron en julio de 2021.

El régimen cubano liberó presos políticos luego de un acuerdo con el Vaticano , tras una confirmación de la ONG Prisoners Defenders en su cuenta oficial en X. Allí subrayaron que el total aún está por debajo de la mitad de los beneficiarios previstos.

Entre los dos últimos liberados figuran Evelio Luis Herrera Duvergel (25) , condenado a siete años por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Cuba, y Jarol Varona Agero (52) , condenado a 13 años por "Propaganda contra el orden constitucional" tras promover en Facebook una manifestación que finalmente no se llevó a cabo.

La información sobre el acuerdo con la Santa Sede la brindó la agencia de noticias de italiana ANSA. Por su lado, la organización indicó que la mayoría de los liberados estaba detenida por los hechos del 11J y cumplía penas de entre seis y 18 años por delitos como desórdenes públicos, desacato, agresión y sedición. Prisoners Defenders pide la liberación de todos los presos políticos e indicó que a finales de febrero en Cuba aún había 1.214 personas detenidas por motivos políticos.

La organización expuso una lista total de 24 excarcelados, con fecha al 29 de marzo, y describió las detenciones "bajo un Régimen Carcelario-Domiciliar de facto". Además, indicó que "aún quedarían más de la mitad" de presos aún sin liberar.

Por su parte, el nieto de Fidel Castro, Sandro Castro , dijo creer que "la mayoría de los cubanos quiere ser capitalista, no comunista". En una entrevista con la CNN, Sandro, que vive en la isla, sostuvo que "en Cuba hay muchas personas que piensan en clave capitalista. Hay muchas personas aquí que quieren practicar el capitalismo respetando la soberanía nacional", añadió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PrisonersDFNdrs/status/2038361680199954663&partner=&hide_thread=false 29/3/26: 8ª ACTUALIZACIÓN: fue excarcelado Evelio Luis Herrera Duvergel, que sería el 24 de la lista de excarcelados bajo amenazas, con las sentencias intactas, bajo un Régimen Carcelario-Domiciliar de facto. 7 años de condena por un tribunal militar, por manifestarse el #11J.… pic.twitter.com/PLpRCZDE7y — Prisoners Defenders (@PrisonersDFNdrs) March 29, 2026

Tras los ataques a Irán y Venezuela, Donald Trump reafirmó que "Cuba será la siguiente"

El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que “Cuba es la siguiente” al destacar las acciones militares estadounidenses en Venezuela e Irán. Sus declaraciones aumentan la tensión sobre la isla, en un contexto de grave crisis económica, energética y social, a la vez que se refirió al uso de sus Fuerzas Armadas y la intervención en el país persa mientras se desarrolla una guerra en Medio Oriente.

“Construí estas grandes Fuerzas Armadas. Dije: ‘Nunca tendrán que usarlas’, pero a veces hay que usarlas”, afirmó Trump durante su discurso en la Cumbre Prioritaria del FII celebrada en Miami. Luego añadió: “Y Cuba es la siguiente, por cierto, pero finjan que no dije eso… medios, por favor ignoren esa declaración”.

Desde Francia, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reiteró la presión para que Cuba impulse un cambio de régimen y sostuvo que se requiere un nuevo liderazgo para mejorar la economía de la isla.