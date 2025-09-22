Pampita recuperó los teléfonos que le habían robado de su casa de Barrio Parque: tenían imágenes de su hija Bianca

Después de haber ofrecido una recompensa por los celulares viejos que le robaron de su caja fuerte, Pampita pudo recuperarlos gracias al gesto de dos jóvenes que no quisieron nada a cambio.

Tras haber ofrecido una recompensa, dos hombres devolvieron el celular de Pampita con las fotos de su hija, sin querer recibir la compensación.

Carolina “ Pampita ” Ardohain pasó de la angustia al alivio en cuestión de horas. Mientras estaba de viaje en Europa, ingresaron a su casa de Barrio Parque y se llevaron varios objetos de valor del interior de su caja fuerte. Y si bien se había hablado de joyas y objetos de valor, a la conductora lo único que le había afectado era la pérdida de los viejos celulares que contenían fotos y videos inéditos de su hija Blanca , fallecida en 2012.

Para Pampita , esos teléfonos eran un tesoro irrepetible. No se trataba de aparatos de última generación, sino de dispositivos viejos, con tecnología obsoleta , lo que hacía casi imposible bajar o transferir el contenido. “Ya había consultado con especialistas y me dijeron que no se podía rescatar ese material ”, contó entre lágrimas. La situación se volvía todavía más dolorosa porque, además, en 2008 había perdido acceso a la nube donde guardaba parte de esos recuerdos tras sufrir un hackeo en su correo electrónico.

La sorpresa llegó cuando dos hombres de Avellaneda se comunicaron con su familia . Habían visto la noticia en los medios y aseguraron haber encontrado los teléfonos tirados en la calle. Pocas horas después, los entregaron a Pampita en presencia de su abogado, Fernando Burlando . Lo más llamativo fue que rechazaron cualquier tipo de recompensa.

El reencuentro con esos celulares fue rápido pero cargado de tensión. Los dos hombres, identificados como Gastón y su cuñado, tomaron contacto tras reconocer los equipos por las fotos difundidas en televisión . Pampita había pedido públicamente ayuda y hasta su hermano Guillermo había ofrecido una suma de dinero a quien pudiera colaborar.

El gesto solidario sorprendió. Los jóvenes insistieron en devolver los dispositivos sin aceptar compensación. “Cuando mi cuñado los encontró, me dijo qué hacer y le contesté que había que devolverlos”, contó uno de ellos. Frente a este escenario, Pampita no pudo contener la emoción: “Confié, recé y pedí a Dios que alguien bueno supiera dónde estaban… y apareció enseguida”.

PAMPITA.jpg Pampita había ofrecido una suma de dinero como recompensa a quien devolviera sus celulares. Quienes lo hicieron, no quisieron dinero a cambio.

"Si tenía caja fuerte era para esos teléfonos"

Durante su relato, Pampita fue tajante: el único verdadero botín eran esos celulares con los recuerdos de su hija. “No soy millonaria, no tengo dinero guardado. Trabajo mucho y vivo bien, pero no sobra. Lo más importante que había en mi casa eran esos teléfonos, lo demás eran pavadas”, aseguró.

El valor de esos archivos es imposible de medir en términos materiales. Para ella y para sus hijos, volver a tenerlos en sus manos significa poder escuchar la risa de Blanca o ver sus gestos espontáneos en videos que no existen en ningún otro lado. “Nos abrazamos, lloramos y saltamos de alegría juntos”, confesó al narrar la reacción de toda la familia al recibirlos.

La historia, que comenzó con desesperación, terminó con un acto de solidaridad inesperado. En palabras de Pampita, esos recuerdos son “lo único que le quedó de su hija” y, aunque la herida nunca cicatrice, el alivio de recuperar esos teléfonos devolvió algo de paz a su corazón y al de los suyos.