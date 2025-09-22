A pesar de haber postergado obligadamente el show debido a la alerta naranja que amenazaba a la Ciudad de Buenos Aires el sábado, el Cuarteto de Nos brindó un inolvidable show en Ferro. Con más de 20 canciones en su setlist, la banda uruguaya cerró un fin de semana a puro rock.
El Cuarteto de Nos cerró un fin de semana a puro rock rioplatense en Ferro
La banda uruguaya dio un imponente show en Caballito. Con una lista de más de 20 canciones, hicieron vibrar al público en la noche del domingo.
-
Daft Punk llega al universo de Fortnite con una experiencia musical inmersiva
-
Festival Camping: Nathy Peluso hizo bailar a más de 40 mil personas en el Planetario
El show finalmente tuvo lugar en la noche del domingo, donde el conjunto que lidera Roberto Musso tocó algunas de sus clásicas canciones como "Yendo a la casa de Damián", "Invierno del 92", o "Ya no se qué hacer conmigo", ante miles de espectadores.
A la vez incorporaron las canciones de último álbum, "Puertas", el cual fue publicado este mismo año. Así, sonaron otras canciones como "Esplín" o "Cara de Nada", pertenecientes al mismo.
La suspensión del 20 de septiembre
La banda publicó un comunicado en el que informaron lo siguiente: “Debido al alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, para el día de hoy sábado y para resguardar la seguridad del público y de los trabajadores, el show de Cuarteto de Nos en el estadio de Ferro se pasa para el día domingo 21 de septiembre”.
La alerta naranja por tormentas eléctricas y granizo también llevó a la suspensión de otros shows del sábado. Sin embargo, el domingo pudieron llevarse con naturalidad.
El Cuarteto de Nos presenta su nuevo disco "Puertas"
La siempre original y filosófica banda, abrió las puertas de su nuevo disco y nos invita a recorrerlo. Está compuesto por ocho canciones muy distintas, que se conectan por puertas a veces no tan claras y con un sonido que una vez más nos lleva por diversos caminos.
Del funk del “Perro de Alcibíades” al rock garage de “Cara de Nada” o “Puertas”, pasando por la adictiva “Ganaron los malos”. De los arreglos de cuerdas y la melancolía de “En el cuarto de Nico” o la emotiva “Esplín” elegida como focus track del disco o los 2 fabulosos cuadros sónicos planteados en “El astrónomo que no podía ver el cielo” y “Camello patagónico” que nos invitan a viajar por el universo surrealista y onírico del viajero.
Dejá tu comentario