Tom Hardy finalmente regresará para la tercera temporada de la serie "Mobland" + Agregar ámbito en









La serie de Paramount+ está dirigida por Guy Ritchie y es protagonizada por Hardy junto a Helen Mirren y Pierce Brosnan.

Tom Hardy seguirá en la serie de Paramount+.

Tom Hardy regresará para la tercera temporada de MobLand, después de que los informes sobre conflictos en el set pusieran en duda su futuro en la serie.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La serie de Paramount+ está dirigida por Guy Ritchie y protagonizada por Hardy en el papel de un "solucionador de problemas" para los jefes de una notoria familia criminal, interpretados por Helen Mirren y Pierce Brosnan. La serie ha sido un éxito de audiencia, pero durante el rodaje de la segunda temporada surgieron rumores de descontento entre Hardy y la cúpula directiva.

El supuesto conflicto en el set de MobLand entre Tom Hardy y sus compañeros En mayo, se informó que el actor británico había sido despedido de la serie tras el rodaje, luego de desacuerdos con los productores Jez Butterworth y David Glasser sobre las reescrituras del guion, además de permanecer en su camerino durante horas, haciendo esperar a sus compañeros de reparto Brosnan y Mirren. Esta historia fue desmentida por una fuente de la producción que habló con el portal Variety, la cual afirmó que Hardy no fue despedido de la serie y que los problemas se estaban resolviendo. Mirren también publicó un mensaje de apoyo a Hardy en Instagram.

Según informa el portal Deadline, el actor regresará tras aclarar la situación con los productores. El artículo afirma que una reciente reunión en Londres entre Hardy, Butterworth y el productor ejecutivo de la serie, David Glasser, transcurrió sin problemas y que llegaron a un acuerdo sobre cómo seguir adelante. También se informa que Ritchie participó en las conversaciones. El medio indica que, una vez resuelto el asunto, se ha avanzado en el guion de la tercera temporada.

El reparto de la serie también incluye a Paddy Considine, Joanne Froggatt, Lara Pulver, Anson Boon, Mandeep Dhillon, Jasmine Jobson, Geoff Bell, Daniel Betts, Lisa Dwan y Emily Barber.