El director Lars von Trier fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson

El elenco de la nueva temporada incluye a Mikael Persbrandt, Lars Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Tuva Novotny y David Dencik, con Alexander Skarsgård y David Dencik como estrellas invitadas.

Von Trier es bien conocido por una filmografía que no pasa desapercibida con películas aclamadas y controvertidas en igual medida como The House That Jack Built (2018), Nymphomaniac (2014), Melancholia (2011) y Dogville (2004). Su musical de 2000 Dancer in the Dark, protagonizada por Bjork, ganó la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cine de Cannes