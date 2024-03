Pattie Boyd, ex de George Harrison y Eric Clapton, subasta cartas íntimas por una cifra millonaria

Pattie Boyd , la ex modelo y ex esposa de George Harrison y Eric Clapton , vendió su colección de recuerdos, incluida una carta íntima de ambos, por más de 3 millones de dólares.

Las cartas entre Boyd y sus ex maridos están fechadas en los años 60 y 70, en el apogeo de las carreras de ambos músicos. Hay una carta de Clapton fechada en enero de 1971 en la portada arrancada de una copia de "Of Mice and Men" de John Steinbeck. Además, la letra original escrita a mano de “Mystical One” de Harrison se vendió por u$s60.400 y una fotografía de los Beatles en la India en 1968 se vendió por u$s66.925

Otros artículos subastados por Pattie Boyd

Otros tesoros de la historia del rock en la colección de Boyd incluyen la obra de arte original que Clapton eligió para la portada de “Layla and Other Assorted Love Songs” de Derek and the Dominos.

La colección se vendió por un total de u$s3.561.336 en la sede de Christie's en Londres el 15 de marzo, según un informe de The Guardian .

"Estoy completamente impresionado por el entusiasmo de los postores internacionales por estos tesoros especiales que siempre he amado", dijo Boyd en la subasta. “Estoy muy feliz de que nuevos corazones ahora los disfruten a medida que entran en sus próximos 'capítulos'. Tengo suerte de que mi vida actual siga brindándome alegría y diferentes aventuras. Animaría a las personas a seguir sus pasiones y vivir sus vidas con entusiasmo”, cerró.