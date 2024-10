Paul McCartney hizo vibrar el Monumental con la melancolía Beatle y guiños al público

El show, incluyó canciones de las más variadas épocas de los Beatles, construyendo un clima progresivo con canciones como “Drive My Car”, Got to Get You Into My Life”, “Getting Better”, “I’ve Just Seen A Face”, para desembocar en momentos de pura catarsis para cuando Paul llega a los himnos como “Love Me Do”, “Blackbird”, “Ob-La-Di, Ob-La-Da”, o “Something”. Un momento muy especial de la noche, donde Paul llevó al público donde empezó todo para “los cuatro chicos de Liverpool” con “In Spite of All the Danger” de The Quarrymen, la banda que integraban Paul, John Lennon y George Harrison antes de ser The Beatles y a la que se sumará Ringo Starr.