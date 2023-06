Paul McCartney usó Inteligencia Artificial para producir una "última" canción de los Beatles

La decisión de intentar terminar la canción se inspiró en el documental Get Back de The Beatles de 2021, que fue dirigido por Peter Jackson .

McCartney le dijo a la BBC que Jackson "pudo sacar la voz de John de un pequeño casete".

“Teníamos la voz de John y un piano y podía separarlos con IA”, agregó. “Le dicen a la máquina, 'Esa es la voz. Esta es una guitarra. Pierde la guitarra'”.

Ver eso en acción impulsó a McCartney a intentar producir la vieja demo, que había recibido de Yoko Ono en la década de 1990 (cuando The Beatles estaban produciendo sus álbumes de Anthology), pero que se había considerado inédita.

No está del todo claro cuál es la canción final, aunque la BBC especula que es una pieza de Lennon de 1978 llamada Now And Then.

La nueva canción será el primer proyecto “nuevo” de The Beatles desde que la banda lanzó Free As A Bird y Real Love como parte de los álbumes Anthology.

En cuanto al uso de la IA en el mundo de la música , McCartney dijo que es “un poco aterrador y emocionante”, pero agregó: “Es el futuro. Tendremos que ver a dónde lleva eso”.