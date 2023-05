The Beatles versionando un clásico de The Beach Boys, el nuevo hit de una IA

La llegada de la IA al mundo de la música no deja de sorprender, desde un "disco perdido" de Oasis a un tema de Fito Páez interpretando por Charly García. Ahora la noticia llega de la mano de The Beatles y The Beach Boys, con los "cuatro de Liverpool" interpretando el clásico de los oriundos de Los Ángeles "God Only Knows".