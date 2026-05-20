Amarga Navidad se destacó en Cannes 2026: cuándo llega a la Argentina la película de Almodóvar y dónde verla

La nueva obra del director español brilló en Francia con una ovación extensa y presencia argentina. El estreno local ya tiene ventana prevista.

La edición 2026 del Festival de Cannes volvió a convertirse en uno de los grandes termómetros del cine mundial y, esta vez, una de las producciones que más ruido generó fue “Amarga Navidad” , la nueva película de Pedro Almodóvar. La premiere reunió a figuras internacionales y también tuvo presencia argentina gracias a Leonardo Sbaraglia, que participó de la alfombra roja junto al elenco.

El filme fue recibido con una larga ovación tras su primera proyección oficial. En los pasillos del festival se habló de un regreso de Almodóvar a un tono más íntimo y áspero, con personajes atravesados por pérdidas, vínculos familiares tensos y silencios incómodos. Un combo muy reconocible dentro de la filmografía del manchego.

A pocos días de su estreno en Argentina, la expectativa ya empezó a crecer entre el público. Más aún después de las primeras críticas europeas, que destacaron el trabajo visual de la película y el peso emocional de varias escenas.

La premiere de “Amarga Navidad” fue una de las más comentadas de los primeros días de Cannes. La llegada de Pedro Almodóvar junto a parte del elenco provocó una fuerte atención mediática y la presencia de Leonardo Sbaraglia sumó interés desde la Argentina.

El actor argentino apareció en la alfombra roja con un look sobrio y fue fotografiado junto al realizador español, una imagen que rápidamente circuló en redes y medios especializados. Si bien Sbaraglia no integra el elenco principal, su participación en la premiere se vinculó con la relación profesional que mantiene desde hace años con distintas producciones españolas y europeas.

Las primeras reacciones de la crítica marcaron que la película combina el melodrama clásico de Almodóvar con una narrativa más contenida. Algunos periodistas presentes en la función señalaron que el director apuesta menos al exceso visual y más a la densidad emocional de los personajes. Otros remarcaron que el film tiene momentos de humor negro, algo habitual en su cine, aunque en esta ocasión aparece de forma más seca y amarga, casi incómoda.

También llamó la atención la estética navideña utilizada como contraste. Lejos de la celebración típica, la Navidad aparece como un escenario atravesado por discusiones familiares, culpas y heridas viejas. Esa tensión fue uno de los puntos más comentados después de la proyección.

Amarga Navidad.png

De qué trata la película de Almodovar

“Amarga Navidad” gira alrededor de una familia que se reúne durante las fiestas de fin de año luego de mucho tiempo sin verse. Lo que comienza como un encuentro aparentemente cordial se transforma en una sucesión de reproches, recuerdos incómodos y secretos acumulados durante décadas.

Según trascendió en medios europeos, la historia pone el foco en una mujer que intenta sostener la unidad familiar mientras enfrenta un duelo personal. A partir de ese eje, la película explora temas muy presentes en la obra de Almodóvar: la maternidad, la culpa, el deseo contenido y los vínculos afectivos marcados por la contradicción.

Visualmente, el director vuelve a apoyarse en colores intensos y escenarios cuidadosamente diseñados, aunque esta vez con una atmósfera más fría y menos exuberante que en trabajos anteriores. Las decoraciones navideñas funcionan casi como una ironía permanente frente al deterioro emocional de los personajes.

Las actuaciones también fueron señaladas como uno de los puntos fuertes. En especial, la interpretación de la protagonista, que sostiene buena parte de la carga dramática del relato. Algunas reseñas europeas compararon ciertos pasajes del film con etapas más oscuras de la carrera del realizador español, aunque todavía es temprano para medir el verdadero impacto que tendrá entre el público masivo.

Amarga Navidad.mp4

Cuándo llega Amarga Navidad a la Argentina

La película llega a los cines argentinos y latinoamericanos el próximo jueves 28 de mayo. La película tendría primero un recorrido limitado en salas seleccionadas para luego llegar a las plataformas de streaming.

En el mercado argentino existe expectativa por el rendimiento comercial del film, aunque las películas de Pedro Almodóvar suelen mantener un público fiel en el país.