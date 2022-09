Christian Bale reveló por qué no hablaba con Chris Rock en el set de Amsterdam

“Recuerdo su primer día, estaba emocionado de conocerlo, soy un gran admirador de su standup”, dijo Bale al portal IndieWire . “Luego llega, y está haciendo algunas cosas… David [O. Russell] le dijo que me contara algunas historias que no sabía que me iba a contar, que es la forma en que trabaja David a menudo. Y me encantaba”.

Bale continuó: “Pero Chris es tan jodidamente divertido y descubrí que no podía actuar, porque me estaba convirtiendo en Christian riéndome de Chris Rock. Así que tuve que ir con él, le dije: 'Amigo, me encanta hablar contigo y tenemos amigos en común, pero ya no puedo hacerlo'. Porque David no me pidió que hiciera esta película para poder verme reír. Quiere que sea Burt y me estoy olvidando de cómo ser Burt'”.

El actor, quien es famoso por tomar medidas adicionales para prepararse para los papeles, dijo que no culpa a Rock. Distanciarse de sus compañeros de reparto es solo parte del proceso de Bale.

“A menudo me encuentro con estas personas increíbles, pero me aíslo”, dijo. “Porque si llego a conocer demasiado a la gente, descubro que simplemente no puedo creer lo que estoy haciendo en la escena”.

“Amsterdam” se estrena en cines el próximo 6 de octubre.