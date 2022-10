El Exorcista: su director da detalles de la secuela del filme original

La trilogía no se está desarrollando como una nueva versión, sino como una secuela directa de la película de terror original. Green está dirigiendo a partir de un guión que está coescribiendo con Scott Teems, Danny McBride y Peter Sattler.

El elenco cuenta con Ellen Burstyn como Chris MacNeil, personaje que interpretó hace más de 40 años en la película original. Junto a ella estarán Leslie Odom Jr. (Hamilton, One Night in Miami) y Ann Dowd (The Handmaid’s Tale).

Cómo se dio el regreso de Ellen Burstyn para la secuela de El Exorcista

La actriz ganadora del Oscar nunca había mostrado mucho interés en volver a interpretar a su personaje, a pesar de haber sido abordada varias veces en el pasado. En una entrevista con el portal The Hollywood Reporter, Burstyn reveló por qué finalmente accedió a hacer otra película de El Exorcista.

“Lo que pasó fue que rechacé muchas versiones de 'El Exorcista 2'. He dicho que no todas las veces”, dijo Burstyn. “Esta vez me ofrecieron mucho dinero y aun así dije que no. Y luego me sorprendieron y volvieron y dijeron: 'Doblamos la oferta'. Le dije: 'Está bien, déjame pensar en esto'. Pensé: 'Eso es mucho dinero. Déjame pensar en ello.' El siguiente pensamiento que me vino a la mente fue: 'Siento que el diablo me está pidiendo mi precio'”.

Burstyn pronto se dio cuenta de que podía usar la lucrativa oportunidad para hacer algo bueno por el mundo.

“El siguiente pensamiento que me vino a la mente fue: 'Mi precio es un programa de becas para estudiantes talentosos en nuestro programa de maestría en Pace University. Ese es mi precio. Así que volví y lo aumenté y terminé obteniendo lo que quería. Y tengo un programa de becas para jóvenes actores”.