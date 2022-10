La película de Super Mario Bros. revela su primer póster

super mario bros película poster (chica) Nintendo Pictures

La película animada está producida en conjunto por Nintendo e Illumination, la casa que creó Mi Villano Favorito y los Minions. Shigeru Miyamoto, creador de Mario, siguió muy de cerca la producción del film que se estrenará el 7 de abril de 2023. Este jueves 6 de octubre a las 17:05hs, Nintendo realizará una presentación especial con el primer avance de la cinta.

El personaje titular, Mario, será interpretado por Chris Pratt, quién prometió que no intentará imitar el clásico acento italiano del fontanero. Al actor lo acompañan: Anya Taylor-Joy como la princesa Peach, Charlie Day como Luigi, Jack Black interpretando a Bowser, Keegan-Michael Key como la tortuga Toad y Seth Rogen como Donkey Kong, entre otros. Además, Charles Martinet, quién le puso la voz a Mario en la mayoría de los videojuegos, estará en "sorprendentes cameos".

Super Mario Bros pelicula.jpg

Este mismo año, Nintendo adquirió la productora de películas animadas Dinamy Pictures y la rebautizó "Nintendo Pictures". Con este anuncio, los fanáticos deberían estar atentos a otras películas basadas en sus personajes cómo Zelda, Donkey Kong, o Kirby.

El resto de la industria del gaming también pone su huella en el cine y las series. Después de Detective Pikachu, Sonic, Mortal Kombat, Halo y Uncharted, están en desarrollo producciones de Last of Us para HBO, God of War para Amazon, Assasin's Creed en Netflix y una película de Ghost of Tsushima.