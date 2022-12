Primer adelanto de la película del director de "Parasite" con Robert Pattinson

Los detalles de la trama de la película no han sido confirmados, y no está claro qué tan cerca planea Bong ceñirse al material original. El libro de Ashton se publicó en febrero de 2022.

"Mickey 7" es la primera película de Bong desde "Parasite", que se convirtió en la película surcoreana más taquillera de la historia, así como en la primera película en idioma no inglés en ganar el Oscar a la mejor película. De sus seis nominaciones a los Premios de la Academia, la retorcida comedia negra se llevó a casa premios por guión original, director y largometraje internacional. Antes de que "Parasite" se convirtiera en un éxito, Bong era conocido por películas aclamadas como "Snowpiercer", "The Host", "Okja" y "Barking Dogs Never Bite".

Además de escribir y dirigir, Bong también producirá la próxima película a través de su compañía Offscreen. Otros productores incluyen a Dede Gardner y Jeremy Kleiner de Plan B y Dooho Choi de Kate Street Pictures. Peter Dodd supervisará en nombre de Warner Bros.