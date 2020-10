Subastarán el bikini de Ursula Andress en la primera película de James Bond y quieren u$s500.000

El bikini color marfil usado por Ursula Andress en "Dr. No", la primera película de Bond, se subastará en Los Ángeles con un precio estimado de hasta 500.000 dólares, dijeron el miércoles los subastadores Profiles in History.

Andress, que interpretó a la comerciante Honey Ryder en la película de 1962 fue la primera chica Bond y ha sido retratada saliendo del océano con el bikini, sosteniendo una concha de mar y con una vaina ceñida a sus caderas.

"Es considerado como el bikini más famoso del mundo", dijo Brian Chanes, director de adquisiciones de Profiles in History.

"Es una de las escenas más memorables de toda la franquicia de Bond", agregó. "Ayudó a que los bikinis se volvieran más populares y comenzó todo el fenómeno de las chicas Bond", dijo.

La misma Andress vendió el bikini en una subasta en Londres en 2001.

Otros artículos incluyen el pijama con monograma de Roger Moore de "Live and Let Die" (estimado en 10.000-15.000 dólares); la chaqueta gris usada por el villano Ernst Blofeld en "Diamonds are Forever" (20.000-30.000 dólares) y la capa esmeralda de Jane Seymour y el tocado de "Live and Let Die" (60.000-80.000).

"Las cosas de la franquicia Bond son relativamente raras, especialmente cuanto más se retrocede en el tiempo", dijo Chanes, que esperaba postores de todo el mundo. "Especialmente con Bond hay un interés muy internacional", agregó.

La subasta se realizará online y en Los Ángeles el 12 y 13 de noviembre.

Aún habrá que esperar para el estreno en cines de la próxima película de Bond, ya que "No Time to Die", se postergó la semana pasada de noviembre a abril.