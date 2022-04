Andy Serkis dirigirá una nueva adaptación animada de "Rebelión en la granja" de George Orwell

“El desafiante viaje para llevar esta extraordinaria historia a la pantalla finalmente ha sido recompensado con la oportunidad de asociarnos con el brillante equipo de Aniventure y Cinesite”, dijo Serkis. “Juntos esperamos hacer que nuestra versión de la obra maestra siempre relevante de Orwell sea emocionalmente poderosa, humorística y fácil de identificar para todas las edades. Una historia no solo para nuestro tiempo, sino para las generaciones venideras”.

Connie Thompson ("Frankenweenie", "Despicable Me 2") producirá junto a Adam Nagle ("Paws of Fury: The Legend of Hank", "HITPIG"), Dave Rosenbaum ("Secret Life of Pets") y Jonathan Cavendish de Imaginarium. ("El diario de Bridget Jones", "Mowgli: La leyenda de la jungla") y Serkis.

Nagle agregó: “Desde 1945, cuando George Orwell publicó por primera vez 'Rebelión en la granja', la historia ha seguido siendo relevante y un instrumento clave para comprender cómo funciona el mundo. Andy ha tenido un talento especial para crear personajes únicos y memorables durante su notable carrera y estamos encantados de trabajar con él, Jonathan y Cinesite para adaptar 'Rebelión en la granja' para el público moderno”.

“Rebelión en la granja” ha tenido una serie de adaptaciones en los 77 años desde que se publicó, incluida una versión CGI híbrida de acción en vivo en 1999, protagonizada por las voces de Kelsey Grammer, Julia Louis-Dreyfus y Patrick Stewart. También hubo una versión animada del libro que se estrenó en 1954 como una película de propaganda anticomunista.