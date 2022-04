Bill Murray fue denunciado por comportamiento inapropiado

La denuncia se presentó la semana pasada, la producción se detuvo el lunes y finalmente se tomó la decisión de suspender la producción en el futuro mientras continúa la investigación y se deciden los próximos pasos. El elenco y el equipo recibieron información sobre la suspensión de la producción anoche en una carta enviada por el estudio.

La película está basada en el libro de no ficción de Atul Gawande "Being Mortal: Medicine and What Matters in the End". La fotografía principal había comenzado el 28 de marzo y las fuentes dicen que estaba a la mitad antes de que la producción se detuviera esta semana. El plan era estrenar la película en 2023. Se desconoce en este momento si la suspensión afectará el estreno.