Decepcionante debut en la taquilla de la versión de Spielberg de "Amor sin barreras"

Son muy malas noticias para la película de Spielberg, en la que 20th Century Studios y Disney han invertido 100 millones de dólares. Con una apertura tan limitada, es poco probable que "Amor sin barreras" genere beneficios, ya que aunque tiene por delante toda la temporada navideña (y grandes posibilidades de ser una cinta con alguna nominación a los Oscar, con lo que eso podría suponer para la taquilla), no hay que olvidar que la semana que viene se estrena Spider-Man: No Way Home. Un film de Marvel Studios que ha batido récords en la preventa de entradas que le pone las cosas muy difíciles a la cinta de Spielberg de cara a mantener muchas salas.