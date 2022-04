Eddie Murphy se pondrá en la piel del padrino del funk George Clinton en una futura biopic

Murphy tiene un contrato de tres películas con Amazon Studios que se produjo después del éxito de Coming 2 America, y este es un proyecto apasionante para él.

Clinton es ampliamente considerado como el padrino del funk, rivalizando con James Brown y Sly Stone como los principales innovadores en ese género musical. La película contará la historia de los humildes comienzos del icónico músico en Carolina del Norte en la década de 1940 hasta la formación de sus innovadoras bandas Parliament y Funkadelic y, en última instancia, hasta convertirse en una gran influencia en los artistas de la generación hip-hop, incluidos Tupac Shakur, Dr. Dre. , Snoop Dogg, Ice Cube, Outkast, Wu-Tang Clan y Red Hot Chili Peppers, entre muchos otros.

Murphy se asoció con Davis en la película de Netflix Dolemite Is My Name, que le valió muchos elogios interpretando a la improbable estrella de cine de Blaxploitation, Rudy Ray Moore. Luego siguió con Coming 2 America, la secuela de su comedia clásica de 1988.

A continuación, Murphy comienza la producción de la comedia de Netflix You People, dirigida por Kenya Barris, en la que coprotagoniza con Jonah Hill. A eso le seguirá Beverly Hills Cop 4 este verano, mientras repite su papel de Axel Foley. Murphy, por separad , fue nominado al Emmy por su tan esperado regreso a Saturday Night Live , el programa que lo lanzó a principios de la década de 1980.

Clinton fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1997, junto con otros 15 miembros del Parliament y Funkadelic. En 2019, él y esos miembros recibieron sus premios Grammy Lifetime Achievement Awards.