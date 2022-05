Elizabeth Olsen apunta contra los directores que critican las películas de Marvel

“Desde el punto de vista de un actor, lo que sea, lo entiendo; Entiendo totalmente que hay un tipo diferente de actuación que está sucediendo. Pero sí creo que arrojar a Marvel debajo del autobús le quita a los cientos de personas muy talentosas del equipo”, agregó Olsen. “Ahí es donde me pongo un poco agresiva con eso”.

Hace un tiempo Scorsese comparó a las películas de Marvel con atracciones de parques temáticos mientras discutía cómo las películas de superhéroes han remodelado la exhibición de una manera que es perjudicial para las películas que no son de superhéroes. Por su parte Coppola fue citado en 2019 llamando a las películas de Marvel "despreciables", aunque luego aclaró que no estaba hablando específicamente de las películas de Marvel, sino refiriéndose a cómo la industria cinematográfica ahora valora el comercio sobre el arte. Sin embargo, Coppola volvió a apuntar contra las películas de Marvel en una entrevista de febrero con la revista GQ.

“Solía haber películas de estudio”, dijo Coppola. “Ahora hay imágenes de Marvel. ¿Y qué es una imagen de Marvel? Una película de Marvel es un prototipo de película que se hace una y otra y otra y otra vez tratando que se vea un poco diferente”.

Nicolas Cage salió en defensa de las películas de Marvel después de que su tío, Francis, las criticara. "Sí, ¿por qué hacen eso?" Cage le preguntó a GQ sobre los cineastas que critican a Marvel. “No entiendo el conflicto. No estoy de acuerdo con ellos en esa percepción u opinión”.

“Creo que las películas que hago, como 'Pig' o 'Joe', no tienen ningún tipo de conflicto con las películas de Marvel”, dijo Cage. “Quiero decir, no creo que la película de Marvel haya tenido nada que ver con el final del tweener. Por tweener, me refiero a la película con un presupuesto de u$s30 a u$s50 millones. Creo que las películas están en buena forma. Si miras 'El poder del perro', o si miras 'Spencer', o cualquiera de las películas de Megan Ellison. Creo que todavía queda Paul Thomas Anderson”.