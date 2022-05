Elizabeth Olsen reveló sentirse frustrada por las películas que rechazó por estar bajo contrato con Marvel

“Me alejó de la capacidad física para hacer ciertos trabajos que pensé que estaban más alineados con las cosas que disfrutaba como miembro de la audiencia”, dijo Olsen. “Y este soy yo siendo el más honesta”.

Una de las películas que Olsen estaba molesta por perder debido a su compromiso con Marvel fue "The Lobster" de Yorgos Lanthimos, que ganó el premio del jurado en el Festival de Cine de Cannes de 2015 y fue nominada al Oscar por guión original. Olsen dijo en el Festival de Cine Americano de Deauville en 2015 que perder "The Lobster" fue un "desamor", y agregó: "Tenía un contrato [para Marvel] del que no podía salir. Así que eso no funcionó”.

“Comencé a sentirme frustrada”, dijo Olsen al Times sobre la pérdida de roles interesantes debido a su contrato. “Tenía esta seguridad laboral pero estaba perdiendo estas piezas que sentía que eran más parte de mi ser. Y cuanto más me alejaba de eso, menos se me consideraba para ello”.

No obstante Olsen ha estado más cómoda en el UCM, en particular debido a su papel protagónico en "WandaVision". La actriz actualmente es el coprotagonista de "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura", que se estrenó en taquilla con una recaudación mundial que ya alcanzó los 500 millones de dólares. Olsen dijo que ha llegado a amar tanto al personaje que estaría abierta a una película independiente de Scarlet Witch.

“Creo que lo haría”, dijo Olsen. “Pero realmente tiene que ser una buena historia. Creo que estas películas son mejores cuando no se trata de crear contenido, sino de tener un punto de vista muy fuerte, no porque necesites tener un plan de tres películas”.