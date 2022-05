Francis Coppola confirma el elenco de "Megalopolis": Adam Driver, Forest Whitaker y Nathalie Emmanuel

El presupuesto será de poco menos de 100 millones de dólares y la producción comenzará este otoño. Los derechos de distribución están siendo negociados por el abogado Barry Hirsch.

El cineasta y empresario vitivinícola de 83 años tiene grandes aspiraciones para "Megalópolis", pero su objetivo no son las ganancias ni los elogios, sino algo que pueda dejar atrás para las generaciones futuras que reflejen su optimismo por el potencial que tiene la humanidad, incluso cuando las redes sociales, la política polarizada y muchas otras cosas hacen que algunos teman por la humanidad.

En una entrevista reciente con Deadline Coppola reveló sobre "Megalópolis": “¿Qué me haría realmente feliz? No es ganar muchos Oscar porque ya tengo muchos y quizás más de los que merezco. Y no es que gane mucho dinero, aunque creo que con el tiempo ganará mucho dinero porque cualquier cosa que la gente siga mirando y encontrando cosas nuevas, eso genera dinero. Entonces, en algún momento, mucho después de que me haya ido, todo lo que quiero es que discutan [Megalopolis] y, ¿la sociedad en la que vivimos es la única disponible para nosotros? Cómo podemos hacerlo mejor? ¿Educación, salud mental? Lo que realmente propone la película es que la utopía no es un lugar. Es ¿Cómo podemos hacer que todo sea mejor? Cada año, presente dos, tres o cuatro ideas que lo mejoren. Estaría sonriendo en mi tumba si pensara que sucedió algo así, porque la gente habla de lo que realmente significan las películas si les das algo. Si animaras a la gente a discutir el matrimonio y la educación y la salud y la justicia y las oportunidades y la libertad y todas estas cosas maravillosas que los seres humanos han concebido. Y haz la pregunta, ¿Cómo podemos hacerlo aún mejor? Eso seria genial. Porque apuesto a que lo harían mejor si tuvieran esa conversación”.

En cuanto a un riesgo financiero que la mayoría de los cineastas detestarían asumir, Coppola ha hecho y perdido fortunas antes, y entre sus negocios de cine y vino, tiene resto. Así que no está tan preocupado por perder algo de eso, como lo estaría si dejara el proyecto de sus sueños en un estante.

Dijo Coppola: “¿Qué es lo peor que me puede pasar? ¿Voy a morir y estar arruinado? No voy a estar arruinado. Mis hijos son todos exitosos. Van a tener este hermoso lugar... Has visto Inglenook. Ellos van a tener eso. Estoy seguro de que si puedes hacer una película de la que la gente pueda seguir sacando algo durante 10, 20 o más años, no perderás dinero. Miro mis películas. Todos están siendo examinadas 50 años después. Los Forasteros, Drácula , todavía se las ve. Mis películas, cuanto más raras son, más parecen durar. Ni siquiera sé por qué".