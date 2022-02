"Muerte en el Nilo" es prohibida en Líbano y Kuwait por el rol de Gal Gadot

El "problema" con Gadot es que su figura está muy relacionada con Israel, y no precisamente por ser muy crítica con su relación con Palestina. Gadot creció en la ciudad israelí de Rosh HaAyin e inició su andadura en el mundo del espectáculo cuando fue nombrada Miss Israel. Paralelamente, y como todos los ciudadanos están obligados a hacer, sirvió dos años en las Fuerzas de Defensa de Israel. Según se ha establecido en Hollywood, y por muy controvertido mediáticamente que sea el conflicto con Palestina, ha acostumbrado a defender a su país con orgullo.

De vez en cuando, eso sí, ha mostrado levemente su malestar por el sufrimiento del pueblo palestino, algo que no es suficiente a ojos de la población de Líbano y Kuwait, mayormente árabe. En 2017, las presiones del grupo libanés Campaña de Boicot a los Partidarios de Israel consiguió que Wonder Woman no se estrenara en su país, y todo apunta a que este mismo organismo ha impedido que Muerte en el Nilo llegue a las carteleras. En lo referente a Kuwait, el vínculo de Gadot con el ejército israelí habría sido el responsable del veto a la película.

Al contrario de otras películas que se topan con problemas en su recorrido internacional, ni Líbano ni Kuwait han solicitado que Muerte en el Nilo sea editada de algún modo que satisfaga a los censores, decantándose por una retirada directa.