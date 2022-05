Murió el actor Fred Ward: reconocido por sus papeles en "The Right Stuff" y "Temblores", entre otras

Ward, fue un nativo de San Diego, Estados Unidos que comenzó su carrera profesional con pequeños papeles en la televisión de la década de 1970 antes de dejar una fuerte impresión en su exitosa película "Southern Comfort", dirigida por Walter Hill y estrenada en 1981. Dos años más tarde, interpretaría al astronauta Gus Grissom en la exitosa película "The Right Stuff".

Pronto seguirían papeles destacados, incluso en películas como "Silkwood", "Swing Shift", "Remo Williams: The Adventure Begins", "Tremors", "Henry & June", las películas de Robert Altman "The Player" y "Short Cuts The Dark Wind" de Errol Morris y "Thunderheart" de Michael Apted. Protagonizó y fue productor ejecutivo de la película "Miami Blues" de 1990 , dirigida por George Armitage y coprotagonizada por Alec Baldwin y Jennifer Jason Leigh. Fue parte de "The Naked Gun 33: The Final Insult" como el villano Rocco Dillon.

En televisión, protagonizó las miniseries "Invasion Earth" y "Dice", y fue estrella invitada en "Grey's Anatomy", "ER", "United States of Tara", "Leverage", "True Detective" y otras.