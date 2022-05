"Rápidos y Furiosos 10": aseguran que el director abandonó la película por culpa de Vin Diesel

Ahora un nuevo informe procedente de Richard Johnson de NY Daily News señala que esto no sería solo una cuestión de "diferencias creativas". El motivo por el que Lin se habría alejado de la franquicia es, básicamente, Vin Diesel.

Según parece, y tal y como comentó un productor veterano de la industria que no está relacionado con Fast and Furious, el protagonista es un poco conflictivo en sus jornadas de trabajo: "Nunca había visto algo así. Lin está cediendo 10 o 20 millones de dólares como director. Diesel llega tarde al set. No sabe sus líneas. Y aparece fuera de forma".

No es la primera vez que se habla sobre esto, y otros artistas como Dwayne Johnson se han negado a volver a trabajar con él básicamente por su comportamiento, tanto dentro como fuera del set.

Justin Lin permanece como productor ejecutivo de la decima parte de la saga, sin embargo, el problema de tener a la primera unidad sin director implica pérdidas diarias de entre 600.000 y 1 millón de dólares diarios para el estudio por lo que encontrar un reemplazo es una prioridad. La cinta en principio, debería estrenarse el 19 de mayo de 2023, aunque es posible que con estos cambios en la dirección también haya ajustes en la fecha de lanzamiento.