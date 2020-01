Se estrenó "Frozen 2": quiénes son los personajes principales

Pero, ¿quiénes son sus personajes principales? Aquí, un repaso por algunos de ellos.

Elsa

FROZEN-2 Disney

Es el personaje mítico perfecto, es mágica y extraordinaria. Está feliz de que su reino ahora la acepte y trabaja duro para ser una buena Reina, pero no puede evitar preguntarse por qué nació con poderes. Ese misterio la lleva a embarcarse en un viaje que develará una verdad oculta del pasado. Elsa se aventura en una tierra misteriosa y desconocida, donde sus poderes serán puestos a prueba hasta el límite. A lo largo del camino, descubrirá la vida que estaba destinada a vivir; pero, al hacerlo, correrá el riesgo de perderlo todo, incluso a sí misma. Idina Menzel regresa como la voz en inglés de Elsa en la versión original de la película.

Anna

FROZEN_2 Disney

Es el personaje de cuento de hadas perfecto: es imperturbable y la eterna optimista. Mientras tenga a su familia, Anna está bien. Arendelle está a salvo y ella nunca más volverá a quedarse sola. Y justo cuando la vida parece felizmente inalterable, Arendelle se ve amenazada y Elsa es llamada a resolver un peligroso misterio sobre el pasado…. ¿acaso existe una verdad oculta sobre el pasado de su familia? Mientras Anna viaja con Elsa, Kristoff, Olaf y Sven a los bosques encantados que se abren más allá de Arendelle, se pregunta si podrán recobrar la felicidad que alguna vez conocieron. Kristen Bell es la voz en inglés de Anna en la versión original de la película.

Kristoff

FROZEN-2 Disney

Si bien se lo ha contado solo a Sven, Kristoff está listo para dar el siguiente paso con Anna y proponerle matrimonio. Anna ama profundamente a Kristoff, pero desconoce por completo sus planes para el futuro. Cuando Arendelle se ve amenazada, Kristoff no duda en acompañar a Anna y Elsa mientras se embarcan en tierras misteriosas, que ni siquiera él -un viajado recolector de hielo- ha visto jamás. Jonathan Groff es la voz en inglés de Kristoff en la versión original de la película

Sven

El leal reno Sven continúa siendo el mejor amigo de Kristoff. Si bien Kristoff ahora encontró al amor de su vida en Anna, se sigue apoyando en Sven como su mejor amigo y confidente, en especial cuando los intentos de Kristoff por proponerle matrimonio a Anna no salen muy bien.

Olaf

FROZEN-2 Disney

Elsa creó a Olaf hace más de tres años y con su nuevo permafrost, cortesía de la magia de Elsa, ahora puede realmente disfrutar del verano. El vínculo con su familia —Anna, Elsa, Kristoff y Sven— es más fuerte que nunca. Aprendió a leer y está totalmente fascinado con las maravillas de la vida. ¿Sabías que los hombres son seis veces más propensos a ser alcanzados por un rayo que las mujeres? ¿Y sabías que el agua tiene memoria? Con su nueva curiosidad por conocimiento y su actitud frente a la vida de “detenerse a oler las flores”, Olaf es una fuente de esperanza en momentos oscuros. Josh Gad es la voz en inglés de Olaf en la versión original de la película.

Reina Iduna

La Reina Iduna es la madre de Anna y Elsa, y esposa del Rey Agnarr. Ella ama a sus hijas y quiere protegerlas a toda costa… en especial de los secretos de su pasado. Pero a medida que crecen los poderes y las preguntas de la joven Elsa, comienza a cuestionarse si su propio pasado no guarda las respuestas para su familia. Desafortunadamente, no es un viaje que ella pueda hacer por sus hijas, si no uno que ellas mismas deberán emprender cuando sean más grandes y estén preparadas para enfrentar su destino. Evan Rachel Wood es la voz en inglés de la Reina Iduna en la versión original de la película.

Mattias

Durante años, el Teniente Destin Mattias protegió fielmente a su tierra natal de Arendelle, contra su enemigo, los Northuldra. Pero al hacerlo, quedó atrapado en el bosque encantado donde ha permanecido durante más de 30 años. Nunca olvidó el deber jurado de proteger Arendelle, pero la llegada de la reina Elsa y el descubrimiento de que tiene poderes mágicos es sólo el primero de los numerosos desafíos a sus arraigadas creencias. Sterling K. Brown es la voz en inglés de Mattias en la versión original de la película.

Nokk

El mítico espíritu del agua, el Nokk, adopta la forma de un caballo y usa el poder del océano. El Nokk es un temible guerrero que custodia los secretos del bosque con ferocidad. Para superar al Nokk, una persona debe demostrar que es digna y ganarse su respeto… una tarea casi imposible