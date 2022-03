Según los últimos directores que trabajaron con él, Bruce Willis ya mostraba signos de afasia

La afasia es una condición causada por daño en una parte específica del cerebro que controla la expresión y comprensión del lenguaje. A menudo deja a las personas con la incapacidad de comunicarse de manera efectiva con los demás.

El director Mike Burns, quien trabajó con Willis en la película Out of Death de 2021 , le dijo a Los Ángeles Times que tenía que condensar todo el material del actor en un día de filmación.

"Después del primer día de trabajo con Bruce, pude verlo de primera mano y me di cuenta de que había un problema mayor en juego aquí y por qué me habían pedido que acortara sus líneas", dijo Burns.

Burns volvió a colaborar con Willis en la película The Wrong Place, cuyo estreno está previsto para este año, pero le preocupaban sus facultades mentales. Cuando comenzó el rodaje, Burns pensó que la condición de Willis "era peor" y decidió no volver a trabajar con él. "Estoy aliviado de que se esté tomando un tiempo libre", dijo.

Jesse V. Johnson, quien más recientemente dirigió a Willis en White Elephant (que aún no tiene fecha de estreno), dijo que "estaba claro que él no era el Bruce que recordaba", habiendo trabajado con Willis décadas antes como doble. Johnson también decidió no hacer otra película con Willis después de esa experiencia.

"Todos somos fanáticos de Bruce Willis, y el arreglo se sintió mal y, en última instancia, fue un final bastante triste para una carrera increíble, con la que ninguno de nosotros se sintió cómodo", dijo Johnson.

La estrella de realitys Lala Kent también compartió un incidente con el Times, discutiendo el período durante el cual trabajó con Willis en la película de 2020 Hard Kill. Kent alega que Willis disparó repetidamente un arma de utilería prematuramente en el momento equivocado. "Debido a que estaba de espaldas a él, no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo detrás de mí. Pero la primera vez, fue como, 'No es gran cosa, reiniciemos'", dijo.

Randall Emmett, el ex de Kent y productor de la película, negó que este hecho sucediera, al igual que el armero de la película.

"Bruce y yo hemos trabajado juntos en más de 20 películas", escribió Emmett en un comunicado que compartió en Instagram. "Es un actor excelente y una estrella de acción legendaria, un padre increíble y un amigo cercano. Apoyo completamente a Bruce y a su familia durante este momento difícil y lo admiro por su coraje al luchar contra esta condición médica increíblemente difícil. Bruce siempre será un parte de mi familia".