"Spider-Man" de 2002 es censurada por la cadena de televisión británica ITV por un chiste homofóbico

“Consideramos cuidadosamente la idoneidad del contenido que transmitimos y la adecuación del lenguaje utilizado para garantizar que cumpla con las expectativas de la audiencia, especialmente cuando está destinado a la visualización familiar”, dijo ITV en un comunicado a publicado en el sitio Variety .

La noticia de que ITV eliminó una broma homofóbica en "Spider-Man" se produce cuando la industria adopta varios enfoques para lanzar contenido LGBTQ en todo el mundo. Actualmente, Disney se niega a eliminar el diálogo en la próxima película de Marvel, "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", que hace referencia a una relación lésbica y, por lo tanto, no se permitirá que la película se estrene en Arabia Saudita. Películas de Disney como “Onward” y “Eternals” también han sido prohibidas en la región luego de que el estudio se negara a eliminar el contenido LGBTQ.

Por otro lado, Warner Bros. apareció en los titulares a principios de este mes después de que acordó eliminar las referencias homosexuales de “Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore” para asegurar un lanzamiento en China. Solo se eliminaron alrededor de seis segundos de diálogo de la película. El diálogo hace referencia a la historia de fondo gay de Dumbledore y su amor por Grindelwald.

El “Spider-Man” de Raimi celebra este año su vigésimo aniversario. Maguire repitió recientemente su versión de Peter Parker/Spider-Man en la película "Spider-Man: No Way Home".