Pink Floyd y una lista de temas para una cuarentena a pura psicodelia

Desde el viernes suena la versión de "Us & Them" (Live at The Empire Pool, Wembley, Londres 1974) de la caja de inmersión de 2011 de "The Dark Side Of The Moon".

Con tracks especialmente seleccionados que se agregan diariamente y que aparecen en la parte superior de la lista, la selección evolucionará gradualmente con la adición de temas que van desde los clásicos más conocidos de la banda a canciones de álbum más profundas.

"Syd, Roger, Richard, Nick and David - An Evolving Pink Floyd Playlist" destaca la contribución de la banda a la música en los últimos 60 años.

Además de los agregados diarios, todos los viernes la "playlist" presentará tracks raros que podrán disfrutarse por streaming o descargarse, originalmente disponibles en los conjuntos de cajas de Inmersión.

Los tracks de los próximos cuatro viernes son: El 29 de mayo se subirá "Have a Cigar", el 5 de junio "Any Colour You Like" (Live at Wembley 1974), el 12 será el turno de un demo de "Run Like Hell" y el 19 un viejo mix del año 72 del clásico "Money".

Más adelante la banda irá anunciando más canciones actualmente no disponibles para descargar o reproducir online en todas las plataformas digitales.