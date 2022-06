Pixar lo hizo otra vez: el cosmonauta inspirador

Una idea tan brillante como la de “Toy Story”, que además inauguró la animación digital tal como la conocemos hoy, no surge todos los días. Por eso no llama la atención que Disney/Pixar haya llegado hasta la cuarta parte hace un par de años y ahora, más discretamente y con cierta inteligencia para no agotar la historia, dejan a los juguetes en paz y se dedican a mostrarnos la “película original” sobre las aventuras del cosmonauta Buzz Lightyear, que en 1995 cautivó a ese chico llamado Andy del primer film.