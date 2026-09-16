Latin Grammy 2026: quiénes son los argentinos nominados y en qué categorías están + Agregar ámbito en









La Academia Latina de la Grabación dio a conocer la nómina oficial para competir por los prestigiosos galardones de la música.

Ca7riel y Paco Amoroso lideran las candidaturas argentinas en los Latin Grammy 2026 tras cosechar siete nominaciones.

Se conocieron las candidaturas para los Latin Grammy 2026 y la escena musical argentina volvió a marcar una gran presencia en las ternas internacionales. La Academia Latina de la Grabación anunció la lista completa de aspirantes a los galardones, donde varios proyectos locales lograron posicionarse en las categorías principales.

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El anuncio formal dejó un balance altamente favorable para la delegación nacional, registrando menciones que abarcan desde los apartados de mayor relevancia general hasta los rubros dedicados a géneros como el rock, la música urbana y el pop.

Artistas argentinos nominados a los Latin Grammy 2026 La delegación argentina logró una amplia representación en la nómina oficial anunciada por la Academia Latina de la Grabación:

Ca7riel & Paco Amoroso : La dupla cosechó siete nominaciones entre las que destacan Álbum del Año por Free Spirits, Canción del Año por "Hasta Jesús tuvo un mal día" (con Sting) y Mejor Album de Música Alternativa

: La dupla cosechó entre las que destacan Álbum del Año por Free Spirits, Canción del Año por "Hasta Jesús tuvo un mal día" (con Sting) y Mejor Album de Música Alternativa Milo J : Se posicionó fuertemente en las ternas principales compitiendo por Álbum del Año con La vida era más corta, Grabación del Año por "Nos encontramos", Mejor Interpretación Urbana por "Gil" junto a Trueno y Canción del Año con Solifican12

: Se posicionó fuertemente en las ternas principales compitiendo por con La vida era más corta, por "Nos encontramos", por "Gil" junto a Trueno y con Solifican12 Fito Páez : Compite en las categorías de rock con su disco Shine ( Mejor Álbum de Rock ) y la canción "Las Fuerzas Armadas Del Amor" ( Mejor Canción de Rock )

: Compite en las categorías de rock con su disco Shine ( ) y la canción "Las Fuerzas Armadas Del Amor" ( ) Bizarrap : Figura en los rubros urbanos por su colaboración "Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66"

: Figura en los rubros urbanos por su colaboración "Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66" Babasónicos : Logró una candidatura a Mejor Álbum de Música Alternativa por CUERPOS, Vol. 1

: Logró una candidatura a por CUERPOS, Vol. 1 Dillom : Nominado a Mejor Canción de Rock por su tema "Rojo Profundo"

: Nominado a por su tema "Rojo Profundo" Nathy Peluso : Compite en la categoría de Mejor Álbum de Salsa por su trabajo Malportada

: Compite en la categoría de por su trabajo Malportada Ke Personajes : Integran la terna de Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato con Corazón Ausente

: Integran la terna de con Corazón Ausente Emmanuel Horvilleur y Usted Señalemelo : Ambos compiten en Mejor Álbum de Pop/Rock por Mi Año Gótico y Términos & Condiciones, respectivamente

: Ambos compiten en por Mi Año Gótico y Términos & Condiciones, respectivamente Yami Safdie: Integra la nómina oficial compitiendo en la categoría de Mejor Álbum Pop Tradicional por su trabajo discográfico Querida Yo.

Integra la nómina oficial compitiendo en la categoría de por su trabajo discográfico Querida Yo. Dante Spinetta : Nominado a Mejor Canción Alternativa por "El Reset"

: Nominado a por "El Reset" 1915 : Presentes en la categoría de Mejor Álbum de Rock con Ceremonia

: Presentes en la categoría de con Ceremonia Peces Raros : Candidatos en Mejor Interpretación de Música Electrónica por "Circular" junto a Nick Warren

: Candidatos en por "Circular" junto a Nick Warren Lidia Borda & Ariel Ardit, Pablo Jaurena y Quinteto Astor Piazzolla: Representan la escena nacional en la categoría de Mejor Álbum de Tango Latin Grammy Latin Grammy 2026: todos los nominados por categoría Álbum del Año EQUILIBRIVM - Anitta

Free Spirits - Ca7riel & Paco Amoroso

Taracá - Jorge Drexler

Vendrán suaves lluvias - Silvana Estrada

Tropicoqueta - Karol G

Femme Fatale - Mon Laferte

Muda - Carín León

La vida era más corta - Milo J

¿Dónde es el after? - Rawayana

LUX (complete works) - Rosalía Canción del Año Coleccionando heridas - Karol G y Marco Antonio Solís

¿Cómo se ama? - Jorge Drexler

Dime - Silvana Estrada

Femme Fatale - Mon Laferte

Hasta Jesús tuvo un mal día - Ca7riel & Paco Amoroso featuring Sting

Humano - Juanes y Vivir Quintana

La Perla - Rosalía featuring Yahritza y su esencia

Mi gran amor - Santana featuring Becky G

Nilo - Zanna

Solifican12 - Milo J Mejor Canción en Lengua Portuguesa Águas de um mar azul - Urias

Memória - Rosalía & Carminho

No vento de nós - Criolo, Amaro Freitas & Dino D’Santiago

Sua onda - Marisa Monte

Viver e morrer de amor na América Latina - Johnny Hooker & Ney Matogrosso Mejor Nuevo Artista Delilah

FABIAN

Loulu Gilberto

Arath Herce

Macario Martinez

maye

Sofia Monroy

Kendall Pena

Dora Sanches

ARIA VEGA

Zeca Veloso Grabación del Año ¿Cómo se ama? - Jorge Drexler

Dime - Silvana Estrada

Coleccionando heridas - Karol G y Marco Antonio Solís

Femme Fatale - Mon Laferte

Desde que te tengo - Carín León

La Perla - Rosalía featuring Yahritza y su esencia

Alma - Elena Rose

O Amor Nos Encontrou - Loulu Gilberto

Nos encontramos - Milo J Mejor Álbum Pop Contemporáneo KM0 - Pablo Alborán

Instrucciones Para Ser Feliz - Monsieur Periné

(Enamorada) - nic

Todo Puede Convertirse En Canción - Debi Nova

¿Y Ahora Qué +? - Alejandro Sanz Mejor Álbum Pop Tradicional Amorío - Esteman, Daniela Spalla

Puerta Abierta - Kany García

Yo Canto 2 - Laura Pausini

TQ+ - Reik

Querida Yo - Yami Safdie

Mejor Canción Pop

A La Niña Que Fui - Kany García

Amarillo - Joaquina

(favorito) - nic

La Perla - Rosalía featuring Yahritza y Su Esencia

Melancolía - Mon Laferte Mejor Interpretación de Música Electrónica Beto’s Horns - Fred Remix - CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred again

Armándola De Pedo - Kinky

Circular - Peces Raros featuring Nick Warren

Motopirueta - Soucream & Mazzarri

III. Ojalá! - Bronquio Remix - Violeta & Bronquio Mejor Interpretación Urbana Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 - Bizarrap & Daddy Yankee

La Villa - Ryan Castro, Kapo & Gangsta

Se Lo Juro - Feid

Dile Luna - Karol G featuring Eddy Lover

Gil - Milo J featuring Trueno Mejor Interpretación Reggaeton Contrabando - Rauw Alejandro, Wisin & Ñengo Flow

Choque - Bad Gyal featuring Chencho Corleone

Verano Rosa - Karol G featuring Feid

Una Aventura - Ozuna

Uñas Afiladas - Sofía Reyes & Luísa Sonza Mejor Álbum de Música Urbana Más Cara - Bad Gyal

Omerta - J Balvin & Ryan Castro

Borondo (5020 Rcrds Sessions) - Beéle

Tropicoqueta - Karol G

Do Not Disturb: Late Checkout - Young Miko Mejor Canción de Rap/Hip Hop Antisistema - J Noa & Trooko

El Pana Deiby - Akapellah

Gohan y Goku - Arcangel

Mono - Tokischa & Kase.O

Poder - Feid & Lil Supa Mejor Canción Urbana Buenos Términos - Rauw Alejandro

Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 - Bizarrap & Daddy Yankee

Por Si Mañana No Estoy - Omar Courtz

Reliquia Do 2T - Varios Artistas

Yo y Tú - Beéle, Ovy On The Drums & Quevedo Mejor Álbum de Rock A La Mitad - Beta

Malicia - Mägo De Oz

Ceremonia - 1915

Shine - Fito Paez

La Frontera - Viniloversus Mejor Canción de Rock Destruirse - Viniloversus

Ego - The Warning

Las Fuerzas Armadas Del Amor - Fito Paez

Montserrat - Draco Rosa

Rojo Profundo - Dillom Mejor Álbum de Pop/Rock Mi Año Gótico - Emmanuel Horvilleur

Juanesteban - Juanes

Tierra De Nadie - La Vida Bohème

Olas De Luz - Draco Rosa

Términos & Condiciones - Usted Señalemelo Mejor Canción de Pop/Rock Antes De Que El Mundo Se Acabe - Paty Cantú

Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día - CA7RIEL & Paco Amoroso Featuring Sting

Hasta Que Me Quede Sin Voz - Leiva

Me Levanté De La Cama - Arath Herce

Ratera - BRUSES Mejor Album de Música Alternativa CUERPOS, Vol. 1 - Babasonicos

DESDE EL COMA - BRUSES

FREE SPIRITS - CA7RIEL & Paco Amoroso

Demian - Teo Planell

LUX (Complete Works) - Rosalía Mejor Canción Alternativa Ante la duda, baila - Jorge Drexler

BUGAMBILIA - Francisca Valenzuela

El Reset - Dante Spinetta

QUERIDA AMALIA - BRUSES

1:30 - Mon Laferte Mejor Álbum de Salsa Invicto - Charlie Cruz

El Alma En Clave - Luis Enrique

El Relevo - Luis Figueroa

Más Que Palabras - Grupo Niche

Malportada - Nathy Peluso Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato Jorgito - Jorge Celedón y Víctor Nain Jr.

Vallenato Social Club - Gusi

Corazón Ausente - Ke Personajes

El Tiempo Perfecto - Karen Lizarazo

El Último Disco Vol. 1 - Carlos Vives Mejor Álbum Merengue/Bachata Música Para Bailar - Fariana

Todo Llega - Manerra

No Era El Plan - Gabriel Pagán

Oye Eta Vaina - Covi Quintana

Chula - Techy Mejor Álbum Tropical Tradicional Algo Nuevo De Ayer - Dayhan Díaz

Orgánico - Los Tri-O

Eternamente Omara - Omara Portuondo

Íntimo (En Vivo) - Gilberto Santa Rosa

Cualquiera Se Enamora - Leoni Torres Mejor Álbum Tropical Contemporáneo De Amor, Sueños y Cantares - Jorge Luis Chacín

Indole - Alex Cuba

Antes Que El Tiempo Se Vaya - Fonseca

Candela - Greeicy

Color Fania - Niña Pastori

Mejor Canción Tropical

Crayola - Danny Ocean

Latino - Yeisy Rojas Featuring Manolito Simonet & Ricardo Amaray

Nombre y Apellido - Luis Enrique, De La Ghetto

Realidad-Es - Grupo Niche

Todo Llega - Manerra Mejor Álbum Cantautor Improviso - Djavan

Taracá - Jorge Drexler

Vendrán Suaves Lluvias - Silvana Estrada

Musas en Mi - Arath Herce

FEMME FATALE - Mon Laferte Mejor Canción Cantautor Dime - Silvana Estrada

generación digital - Joaquina

Las Palabras - Jorge Drexler

Musas en Mi - Arath Herce

Temblor Y Réplica - Covi Quintana Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi Mi Suerte Es Ser Mexicano II - Pepe Aguilar

La Fernández - Camila Fernández

La Voz De Mi Trompeta (50 Años) - Mariachi Sol De México De José Hernández

Bandera Blanca - Christian Nodal Mejor Álbum de Música Banda Tequila y Guaro - Luis Ángel “El Flaco”

Piratita - Banda Los Recoditos

Piedras A La Luna - Eden Muñoz Mejor Álbum de Música Tejana Mi Gran Noche - Raphael En La Voz De Kevin Aguilar

3 - Destiny Navaira

Le Seguiremos - Jay Pérez

Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo) - Bobby Pulido

Capítulo 8 - Vilax Mejor Álbum de Música Norteña El Mundo Es Del Que Se Anima - Calibre 50

Gravedad - Duelo

Mis Compas Vol. 2 - Joss Favela

Lo Que Me Falta Por Llorar - Grupo Frontera

50/50 - Sofi Saar Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea De Parte Mía - Kakalo

Dinastía (Deluxe) - Peso Pluma, Tito Double P

Contra Todo - Rivs

Dosis - Xavi

Metamorfosis - Yahritza y Su Esencia Mejor Canción Regional Mexicana Ese Hombre Es Malo - Karol G

Estamos Todos - Intocable

No Capea - Xavi, Grupo Frontera

Ojitos Bellos - Grupo Frontera

Osadía - Eden Muñoz, Cristian Castro Mejor Álbum Instrumental Peregrino - Yamandú Costa & Hermanos Saboya

NOVA - Hamilton De Holanda feat. Salomão Soares, Thiago Big Rabello

Obra Viva De Hermeto Pascoal – Vol 1: Flautas - Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves, Carlos Malta

La Huella De Las Cuerdas - Berta Rojas

A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole - Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro, Yainer Horta Mejor Álbum Folclórico Concierto De Gala (Desde El Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) [Live] - Eva Ayllón

La Quinta Esencia - Yamandu Costa, Alexis Cárdenas & Ensemble Recoveco

Cambias Mi Mundo - Lila Downs

La Vida Era Más Corta - Milo J

Candombe (En Vivo, Teatro Solís) - Julieta Rada Mejor Álbum de Tango Neopía - Anibal Berraute

Somos - Lidia Borda & Ariel Ardit

Fueyerías - Pablo Jaurena

Revolucionario Filarmónico - Quinteto Revolucionario & Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá

Le Grand Tango - Quinteto Astor Piazzolla Mejor Álbum de Música Flamenca POPULAR - Yerai Cortés

Origen & Revolución - Mercedes Luján

In Illo Tempore - Mayte Martín

José Mercé Canta A Manuel Alejandro - José Mercé Mejor Canción de Raíces El Alma Mía - Silvana Estrada

El tambor chico - Jorge Drexler & Rueda De Candombe

La Puñalá - Andre

Spiritual Energies - Eli Alvarado

Urano - Nathasha Bravo, Jorge Glem & Elvis Martínez Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz Folklore - Caracas Trio

Paco De Lucia Music For Big Band - Alex Conde

Verve - Lívia Mattos

Gonzalo Plays Pino - Gonzalo Rubalcaba

Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard - Miguel Zenón Quartet Mejor Álbum Cristiano en Español Tú - Hakuna Group Music

Días Contigo - Majo y Dan

Inquebrantable - Sarai Rivera

Eterno - Marcos Witt, Marco Barrientos & Marcos Vidal

Mayday - Alex Zurdo Mejor Álbum Cristiano en Portugués Primeiro (Ao Vivo) - Ziza Fernandes

Avenida Do Arrependimento - Thalles Roberto

Betel (Ao Vivo) - Eli Soares

O Que Atravessa O Peito - Verboemcarne

Shuv - Victin Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Portugués Equilibrivm - Anitta

Ludom - Ludom

Antes Que A Terra Acabe - Luedji Luna

BRava - Jenni Mosello

MARINADA vol.01 - Marina Sena Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa Resistência! Ao Vivo no Circo Voador - Black Pantera

Let It Burn / Deixa Arder - Chico Chico

Rádio Love Nacional - Detonautas

foto em grupo - FOTO EM GRUPO

CARRANCA - Urias Mejor Álbum de Música Urbana en Lengua Portuguesa Novo Testamento - AJULLIACOSTA

FREQUÊNCIA LUNAR - BUDAH

CARO Vapor II – qual a forma de pagamento? - Don L

Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores - Emicida

Terra Vermelha: Do interior pro interior - Matuto S.A Mejor Álbum de Samba/Pagode 50 Anos De Carreira - Leci Brandão

Jessé - As canções de Zeca Pagodinho - Teresa Cristina

Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo) - Xande De Pilares

Sentimento - Ferrugem

Quinhão - Mosquito Mejor Álbum de Música Popular/ Música Afro-Portuguesa Brasileña Criolo, Amaro e Dino - Criolo, Amaro Freitas, Dino d'Santiago

Vende-se Lembrança - Pedro Emílio

Améfrica - Bia Ferreira

Afim - Zé Ibarra

Eita - Lenine Mejor Álbum de Música Sertaneja Fire Arena - Ana Castela

Cantando Sua História 2 (Ao Vivo) - Simone Mendes

Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe) - Lauana Prado

Registro Histórico (Ao Vivo) - Luan Santana

Traia Acústico (Ao Vivo) - Traia Véia Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir - Carminho

Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo) - João Gomes, Mestrinho, Jota.pê

Até Cansar o Cansaço - Juliana Linhares

Molho Lambão - Psirico

Amor Perene - Zaynara Mejor Álbum de Música Infantil Mil Secretos - Cantoalegre, Marta Gómez

¡A Jugar! - Danilo & Chapis

Mardearena - Magdalena Fleitas

Aprendo Jugando - OTA El Hipopotamo

Dinosaurios: Una Travesía Cretácica - Tu Rockcito Mejor Álbum de Música Clásica Gabriela Ortiz: Yanga - Los Angeles Philharmonic

Odyssey - Simón Bolívar Symphony Orchestra Of Venezuela

Opus 33 “Romantic Cello” - London Symphony Orchestra

Sinfonia Em Quadrinhos - Orquestra Jovem Tom Jobim

Tania León: Horizons, Raíces (Origins), Stride, Pasajes [Live] - London Philharmonic Orchestra Mejor Obra/Composición Clásica Adagio De Las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra) - Richard Scofano

Odisea: Concerto For Venezuelan Cuatro And Orchestra - Gustavo Dudamel, Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela, Jorge Glem

Raices (Origins) - Live - London Philharmonic Orchestra, Edward Gardner

Tríptico Sudamericano - Berta Rojas Featuring Pedro Franco, Federico Tarazona & Jorge Glem

Yanga - Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel, Los Angeles Master Chorale, Tambuco Percussion Ensemble Mejor Música para Medios Visuales Amor Animal - Murci Bouscayrol

La Casa De Los Espiritus (Banda Sonora Original De La Serie De Amazon Prime) - (Varios Artistas)

Las Muertas - Fernando Velázquez

Menem (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video) - Sergei Grosny

O Agente Secreto (Trilha Sonora Original) - Mateus Alves & Tomaz Alves Souza Mejor Arreglo Juanito Alimaña - Dani Barón y Henry Villalobos

Dando Y Dando - Luis Enrique

Sonho Inca - Guilherme Rondon, Rafael Beck E Felipe Montanaro

A Deriva (Adrift) - Felipe Salles Featuring Tatiana Parra

Cazadero's March - Utupe Oficina Sonora, Mônica Salmaso, Teco Cardoso e Davi Fonseca Mejor Diseño de Empaque Amores Perros (Banda Sonora Original Reedición 25° Aniversario) - Varios Artistas

Anela - Belén Aguilera

Florece En El Caos - No Te Va Gustar

La Huella De Las Cuerdas - Berta Rojas

La Vida Era Más Corta - Milo J Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum Boas Novas - Zeca Veloso

Esgotada - Tiê

Lux (Complete Works) - Rosalía

Marco - Marco Baptista

Taracá - Jorge Drexler Mejor Video Musical Versión Larga FREE SPIRITS (The Film) - CA7RIEL & Paco Amoroso

Hasta Que Me Quede Sin Voz - Leiva

Guerras Invisíveis - L7nnon

Back To The Childhood - Maleh

FLAMENCO - (Varios Artistas) Mejor Video Musical Versión Corta 10 anos de Castelos & Ruínas - Bk'

CHINGONA - Tamara Flores

Moleirinha - Karetus Featuring Isabel Silvestre, CONAN OSÍRIS & Julio Pereira

INRI - Los Tres

Sauvignon Blanc (Official Video) - Rosalía Latin Grammy Cuándo son los premios y cómo verlos en vivo La 27.ª edición de los Latin Grammy 2026 se llevará a cabo el próximo jueves 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Para seguir la gala en directo desde Argentina, la cobertura televisiva estará a cargo de la señal de cable TNT, mientras que la transmisión vía streaming podrá seguirse online a través de la plataforma HBO Max.

La programación horaria para el público argentino comenzará a las 21:00 con el Pre-show y la Alfombra Roja oficial, donde se llevarán a cabo las entrevistas y el paso de las celebridades. A las 22:00, dará comienzo la Gala de Premiación Principal con los shows en vivo y la entrega de las estatuillas a las categorías más relevantes de la noche.

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