"Spider-Man: Brand New Day" se convirtió en la película más taquillera de la historia en EEUU + Agregar ámbito en









A nivel mundial, la película de Sony y Marvel ha recaudado la asombrosa cifra de 2450 millones de dólares.

Spider-Man sigue batiendo récords a un mes y medio de su estreno en cines.

Spider-Man: Brand New Day alcanzó un nuevo hito en su recorrido por la taquilla, superó a Star Wars: El despertar de la Fuerza de 2015 y se convirtió en la película más taquillera a nivel nacional en Estados Unidos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“El despertar de la Fuerza” se mantuvo durante más de una década como la película más taquillera de la historia en EEUU, con 936 millones de dólares. Ahora ha cedido oficialmente el título a la última aventura de Spider-Man protagonizada por Tom Holland, que ha superado esa cifra con 936,773 millones de dólares tras 47 días en cartelera.

El éxito en taquilla de Spider-Man: Brand New Day A nivel mundial, la película de Sony y Marvel ha recaudado la asombrosa cifra de 2450 millones de dólares. Es la tercera película más taquillera de todos los tiempos, solo superada por Avatar (2900 millones de dólares) y Avengers: Endgame (2700 millones de dólares), y por delante de Avatar: The Way of Water (2300 millones de dólares) (2022) y Titanic (2200 millones de dólares) (1994).

La cuarta película en solitario de Tom Holland como Peter Parker, ha tenido un éxito épico en taquilla desde finales de julio. La película se estrenó con una recaudación récord de 360 millones de dólares en Norteamérica y la asombrosa cifra de 932 millones de dólares a nivel mundial en su primer fin de semana; luego superó los mil millones de dólares tras solo seis días de estreno. Alcanzó los dos mil millones de dólares tras tres fines de semana, convirtiéndose en la segunda película que más rápido alcanzó ese umbral, después de Avengers: Endgame de 2019, que lo logró en 11 días. Entre otros récords, “Brand New Day” fue la película que más rápido alcanzó los 700 millones de dólares (13 días), los 800 millones de dólares (19 días) y los 900 millones de dólares (36 días). Es solo la segunda película en la historia en superar los 900 millones de dólares en Estados Unidos.

“Brand New Day” supone una victoria muy necesaria para Marvel, que tuvo un 2025 complicado en taquilla con fracasos comerciales como Captain America: Brave New World y The Fantastic Four: First Steps. El imperio del cómic aprovechará el éxito de Spider-Man 4 con Avengers: Doomsday de Disney, que reúne a casi todos los superhéroes imaginables (y reintroduce a Robert Downey Jr. no como Iron Man, sino como el villano Doctor Doom) en diciembre.

Temas Películas

Marvel

Sony