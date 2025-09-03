Por qué todos hablan de "Los desenredos del amor", la película disponible en Netflix







La nueva película surcoreana se posicionó entre las películas más populares de la plataforma a días de su estreno.

La producción surcoreana que transmite cómo se siente el amor juvenil y la busqueda de identidad.

Los desenredos del amor es una película surcoreana que mezcla romance juvenil, humor y emoción en una historia ligera pero entrañable. Escrita por Ji Chun-hee y Wang Doo-ri, y dirigida por Namkoong Sun, nos transporta a la vida de un grupo de estudiantes que enfrentan confesiones, secretos y enredos típicos de la adolescencia.

Con un elenco encabezado por Gong Myung, Shin Eun-soo, Cha Woo-min, Yoon Sang-hyeon y Kang Mi-na, la cinta captura de manera fresca la intensidad de los primeros amores, las amistades leales y la búsqueda de identidad en plena juventud. Se estrenó en Netflix el 29 de agosto de 2025, consolidándose rápidamente como una de las producciones coreanas más comentadas del año.

los desenredos del amor

De qué trata "Los desenredos del amor" Ambientada en la Busan de 1998, Los desenredos del amor sigue la historia de Park Se-ri, una estudiante de secundaria de 19 años cuya mayor batalla no está en los exámenes ni en las amistades, sino en su cabello rizado e indomable que es herencia de su padre. Ese detalle, que siempre la ha hecho sentir diferente, también parece estar detrás de sus múltiples fracasos amorosos.

Decidida a confesarse al chico más popular de la escuela, Se-ri planea someterse a un tratamiento para alisar su cabello. Pero entonces aparece Han Yoon-seok, un misterioso estudiante transferido desde Seúl, que resulta ser hijo de la dueña de la única peluquería capaz de darle el cambio que tanto anhela.

Lo que comienza como un plan para transformar su imagen, pronto se convierte en un viaje inesperado de descubrimientos, amistad y sentimientos que alterarán por completo el rumbo de su vida. Tráiler de "Los desenredos del amor" Embed - Los desenredos del amor | Tráiler oficial | Netflix Reparto de "Los desenredos del amor" El elenco de este película incluye a: Gong Myung – Han Yun-seok, estudiante transferido de Seúl a Busan.

– Han Yun-seok, estudiante transferido de Seúl a Busan. Shin Eun-soo – Park Se-ri, chica de secundaria que quiere confesar su amor.

– Park Se-ri, chica de secundaria que quiere confesar su amor. Cha Woo-min – Kim Hyun, chico más popular de la escuela.

– Kim Hyun, chico más popular de la escuela. Yoon Sang-hyeon – Baek Sung-rae, amigo y aliado de Se-ri.

– Baek Sung-rae, amigo y aliado de Se-ri. Kang Mi-na – Ko In-jeong, compañera y rival amorosa.

– Ko In-jeong, compañera y rival amorosa. Choi Gyu-ri – Ma Sol-ji, mejor amiga de Se-ri.

– Ma Sol-ji, mejor amiga de Se-ri. Ryu Seung-soo – Park Hong-il, padre de Se-ri.

– Park Hong-il, padre de Se-ri. Kim Ji-young – Madre de Se-ri.

– Madre de Se-ri. Cheon Myung-woo – Sang-cheol, presidente de la clase.

– Sang-cheol, presidente de la clase. Jo Bok-rae – Profesor de la clase

