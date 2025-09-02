El catálogo de Netflix suma propuestas que combinan drama, suspenso y un elenco de lujo. Entre ellas, hay una película que atrapó a la crítica y al público por su intensidad, dejando en claro por qué se convirtió en una de las producciones más comentadas de los últimos años.
Con Tom Holland y Robert Pattinson: la película de Netflix que te dejará sin aliento
El thriller psicológico llegó a la producción con una historia oscura y un elenco estelar que convierte la película en un imperdible.
Se trata de un film que no solo brilla por su historia perturbadora, sino también por contar con estrellas internacionales de primer nivel. Una propuesta que invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y que posiciona a Netflix como un espacio donde conviven obras que trascienden la pantalla.
De qué trata El diablo a todas horas, el estreno de Netflix
La producción, dirigida por Antonio Campos, adapta la novela de Donald Ray Pollock y se ambienta en un oscuro contexto de la posguerra. La trama se desarrolla en Ohio y Virginia Occidental, donde distintos personajes lidian con secretos, violencia y un destino marcado por la desesperanza.
El protagonista es Arvin Russell, interpretado por Tom Holland, un joven que enfrenta un mundo cargado de injusticias y maldad. Su vida se cruza con figuras siniestras que muestran lo peor de la condición humana, desde predicadores corruptos hasta criminales implacables.
La actuación de Robert Pattinson como un predicador manipulador suma un peso dramático único. Su personaje refleja la hipocresía y la oscuridad moral que atraviesa a la comunidad, convirtiéndose en una de las piezas más comentadas del film.
El resultado es un thriller psicológico que mantiene la tensión de principio a fin, consolidando a El diablo a todas horas como una de las películas más impactantes dentro del catálogo de Netflix.
Netflix: tráiler de El diablo a todas horas
Tom Holland
Robert Pattinson
Bill Skarsgård
Mia Wasikowska
Sebastian Stan
Jason Clarke
Riley Keough
