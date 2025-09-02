Con Tom Holland y Robert Pattinson: la película de Netflix que te dejará sin aliento







El thriller psicológico llegó a la producción con una historia oscura y un elenco estelar que convierte la película en un imperdible.

Tom Holland y Robert Pattinson protagonizan El diablo a todas horas, la película de Netflix que impacta con su trama oscura y actuaciones brillantes.

El catálogo de Netflix suma propuestas que combinan drama, suspenso y un elenco de lujo. Entre ellas, hay una película que atrapó a la crítica y al público por su intensidad, dejando en claro por qué se convirtió en una de las producciones más comentadas de los últimos años.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de un film que no solo brilla por su historia perturbadora, sino también por contar con estrellas internacionales de primer nivel. Una propuesta que invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y que posiciona a Netflix como un espacio donde conviven obras que trascienden la pantalla.

el-diablo-todas-horas-1jpg Netflix sorprende con una película intensa y perturbadora donde Tom Holland y Robert Pattinson entregan actuaciones que marcan un antes y un después.

De qué trata El diablo a todas horas, el estreno de Netflix La producción, dirigida por Antonio Campos, adapta la novela de Donald Ray Pollock y se ambienta en un oscuro contexto de la posguerra. La trama se desarrolla en Ohio y Virginia Occidental, donde distintos personajes lidian con secretos, violencia y un destino marcado por la desesperanza.

El protagonista es Arvin Russell, interpretado por Tom Holland, un joven que enfrenta un mundo cargado de injusticias y maldad. Su vida se cruza con figuras siniestras que muestran lo peor de la condición humana, desde predicadores corruptos hasta criminales implacables.

La actuación de Robert Pattinson como un predicador manipulador suma un peso dramático único. Su personaje refleja la hipocresía y la oscuridad moral que atraviesa a la comunidad, convirtiéndose en una de las piezas más comentadas del film. El resultado es un thriller psicológico que mantiene la tensión de principio a fin, consolidando a El diablo a todas horas como una de las películas más impactantes dentro del catálogo de Netflix. Netflix: tráiler de El diablo a todas horas Embed - El diablo a todas horas, con Tom Holland y Robert Pattinson | Tráiler oficial | Netflix Netflix: tráiler de El diablo a todas horas Tom Holland

Robert Pattinson

Bill Skarsgård

Mia Wasikowska

Sebastian Stan

Jason Clarke

Riley Keough

Temas Películas

Netflix