Tras el anuncio de los Premios Oscar, llegó el día de las nominaciones a los premios de cine BAFTA de este año. La ceremonia es el evento británico más destacado de la temporada de premios de 2026, que culminará con los Oscar el 15 de marzo.
Premios BAFTA 2026 a lo mejor del cine: lista completa de nominados
"Una Batalla Tras Otra" lidera la lista con 14 nominaciones, incluyendo Mejor Película, Director y Guion Adaptado.
Los premios BAFTA de este año se llevarán a cabo el 22 de febrero y serán presentados por Alan Cumming, quien reemplazará al presentador habitual del año pasado, David Tennant.
Sinners recibió 13 nominaciones a los premios BAFTA. La película incluye los premios a Mejor Director y Guion Original para Ryan Coogler. Michael B. Jordan obtuvo su primera nominación a los premios BAFTA a Mejor Actor.
Tras las dos películas de Warner Bros. se encuentran Hamnet y Marty Supreme, con 11 nominaciones. Paul Mescal y Timothée Chalamet están nominados a Mejor Actor, y Chloé Zhao y Josh Safdie a Mejor Director.
Lista completa de nominados a los Premios BAFTA
Mejor Película
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
Mejor Película Británica
- 28 Years Later
- The Ballad Of Wallis Island
- Bridget Jones: Mad About The Boy
- Die My Love
- H Is For Hawk
- Hamnet
- I Swear
- Mr. Burton
- Pillion
- Steve
Debut destacado de un escritor, director o productor británico
- Jack King, Hollie Bryan, Lucy Meer – The Ceremony
- Akinola Davies Je, Wale Davies – My Father’s Shadow
- Harry Lighton – Pillion
- Myrid Carten – A Want In Her
- Cal McMau, Hunter Andrews, Eoin Doran – Wasteman
Película infantil y Familiar
- Arco
- Boong
- Lilo & Stitch
- Zootropolis 2
Película no hablada en ingles
- It Was Just An Accident
- The Secret Agent
- Sirat
- The Voice Of Hind Rijab
Documental
- 2000 Meters To Andriikva
- Apocalypse In The Tropics
- Cover-Up
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbour
Película Animada
- Elio
- Little Amelie
- Zootropolis 2
Mejor Director
- Yorgos Lanthimos – Bugonia
- Chloe Zhao – Hamnet
- Josh Safdie – Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
- Joachim Trier – Sentimental Value
- Ryan Coogler – Sinners
Mejor Guion Original
- I Swear
- Marty Supreme
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
Guion Adaptado
- The Ballad Of Wallis Island
- Bugonia
- Hamnet
- One Battle After Another
- Pillion
Mejor Actriz
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson – Song Sung Blue
- Chase Infiniti – One Battle After Another
- Renate Reinsve – Sentimental Value
- Emma Stone – Bugonia
Mejor Actor
- Robert Aramayo – I Swear
- Timothee Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Michael B. Jordan – Sinners
- Jesse Plemons – Bugonia
Actriz de Reparto
- Odessa A’Zion – Marty Supreme
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
- Wunmi Mosaku – Sinners
- Carey Mullian – The Ballad Of Wallis Island
- Teyana Taylor – One Battle After Another
- Emily Watson – Hamnet
Actor de Reparto
- Benicio Del Toro – One Battle After Another
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Paul Mescal – Hamnet
- Peter Mullan – I Swear
- Sean Penn – One Battle After Another
- Stellan Skarsgard – Sentimental Value
Casting
- I Swear
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
Cinematografía
- Frankenstein
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
- Train Dreams
Diseño de vestuario
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
- Wicked: For Good
Edición
- A House Of Dynamite
- F1
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
Maquillaje y Peinado
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
- Wicked: For Good
Música Original
- Hamnet
- One Battle After Another
- Sinners
- Bugonia
- Frankenstein
Diseño de Producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinner
Efectos visuales especiales
- Avatar: Fire And Ash
- F1
- Frankenstein
- How To Train Your Dragon
- The Lost Bus
Sonido
- F1
- Frankenstein
- One Battle After Another
- Sinners
- Warfare
