Instalaron nuevas cámaras en la Ruta 2 y crece la duda sobre qué infracciones detectan

A pocas semanas del inicio de la temporada de verano, aparecieron nuevos dispositivos de fiscalización en uno de los corredores más transitados de la provincia de Buenos Aires. Su tecnología despertó interrogantes entre los conductores.

La Ruta 2 , uno de los principales caminos utilizados por quienes viajan hacia la Costa Atlántica , incorporó nuevos dispositivos de control que comenzaron a llamar la atención de los automovilistas. Su instalación, de cara al verano de 2027, generó numerosas consultas sobre las infracciones que pueden registrar y el alcance de la tecnología utilizada.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de dos cámaras colocadas por Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) , que se suman a los sistemas de fiscalización existentes. A diferencia de los radares tradicionales, estos equipos incorporan herramientas que permiten analizar determinadas características de los vehículos, especialmente aquellos destinados al transporte de mercaderías.

La presencia de los dispositivos tomó mayor repercusión después de una publicación de la cuenta de Instagram Los Mila de Viaje , que mostró las instalaciones y advirtió sobre los controles que encontrarán quienes circulen hacia los destinos turísticos bonaerenses.

Uno de los puntos que más confusión provocó fue la posibilidad de medir el peso y las dimensiones de los vehículos . Sin embargo, esta función está dirigida principalmente a los camiones y no significa que los automóviles particulares sean fiscalizados por su peso.

Según la información difundida, los nuevos equipos se encuentran ubicados a la altura del kilómetro 82 de la Autovía 2 y en un sector previo al peaje de General Conesa . Los controles alcanzan ambos sentidos de circulación, tanto hacia la Costa Atlántica como en dirección a Buenos Aires.

La tecnología está vinculada con los sistemas de pesaje dinámico, que permiten realizar una evaluación preliminar de la carga de un camión mientras circula, sin necesidad de detenerlo inmediatamente.

Cuando se identifica una posible irregularidad, el vehículo puede ser derivado a una balanza fija para verificar con mayor precisión si supera los límites autorizados.

La tecnología está vinculada con los sistemas de pesaje dinámico, que permiten realizar una evaluación preliminar de la carga de un camión mientras circula, sin necesidad de detenerlo inmediatamente.

El objetivo es detectar excesos de carga y dimensiones fuera de lo permitido, situaciones que representan riesgos para la seguridad vial y pueden acelerar el deterioro de la infraestructura.

Otra de las preguntas que surgieron entre los conductores es si las nuevas cámaras pueden calcular la velocidad promedio entre dos puntos.

Aunque esta tecnología existe y permite establecer la velocidad a partir del tiempo empleado para recorrer una distancia determinada, no hay información suficiente para confirmar que los dispositivos recientemente instalados sobre la Ruta 2 utilicen ese sistema para controlar automóviles particulares.

Por lo tanto, no corresponde confundir las cámaras destinadas al control del transporte pesado con los equipos específicos para medir velocidades.

La publicación también hizo referencia a 22 puntos de fiscalización en el recorrido entre Buenos Aires y Pinamar, entre radares fijos, controles móviles y otros dispositivos.

Con la proximidad de las vacaciones, se espera un incremento importante de vehículos hacia Mar del Plata, Pinamar y Villa Gesell. En ese contexto, la incorporación de tecnología busca reforzar la vigilancia sobre la circulación y las condiciones de seguridad.

Para los conductores particulares, la recomendación continúa siendo respetar las velocidades máximas, la señalización y las normas de tránsito. En el caso de los transportistas, también resulta fundamental cumplir con las restricciones de peso y dimensiones establecidas para cada categoría.