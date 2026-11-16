Horacio Zeballos arrancó con un triunfo en Turín y busca convertirse en el primer argentino campeón de las ATP Finals + Agregar ámbito en









El marplatense y el español Marcel Granollers debutaron con un triunfo por 6-4 y 6-4 ante los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori . Campeones de Roland Garros y exnúmeros uno del mundo, buscan conquistar por primera vez el torneo de Maestros.

El argentino Horacio Zeballos, junto al español Marcel Granollers, comenzó con éxito su participación en las ATP Finals, al vencer por 6-4 y 6-4 a la dupla italiana formada por Simone Bolelli y Andrea Vavassori. ATP Finals_Es

Horacio Zeballos comenzó con el pie derecho su participación en las ATP Finals de Turín. Junto al español Marcel Granollers, el doblista argentino consiguió una sólida victoria ante los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori por 6-4 y 6-4, en una hora y 18 minutos, y dio el primer paso en busca de un título que todavía no figura en su extenso palmarés: el torneo de Maestros.

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La pareja hispano-argentina, tercera preclasificada del certamen, impuso condiciones en el Inalpi Arena y neutralizó a dos rivales que conocía muy bien. Los italianos, quintos favoritos, atraviesan su última temporada juntos después de haber formado equipo en 2023 y acumulado diez títulos en ese período, tres de ellos durante este año: Rotterdam y los Masters 1000 de Miami y Roma.

Zeballos y Granollers mostraron superioridad desde el servicio y aprovecharon las oportunidades para quebrar. Conectaron cinco aces, no cometieron dobles faltas, consiguieron un 74% de primeros saques y ganaron el 72% de los puntos con ese primer servicio. Además, se quedaron con el 79% de los tantos jugados con el segundo saque y concretaron los tres quiebres que tuvieron a disposición.

El triunfo también tuvo un significado especial por los antecedentes recientes entre ambas parejas. Durante esta temporada, el argentino y el español conquistaron Roland Garros y alcanzaron las finales de Dallas y Roma, donde cayeron precisamente frente a Bolelli y Vavassori. En Turín consiguieron una primera respuesta y comenzaron a inclinar a su favor el historial de esta nueva etapa de la rivalidad.

Una oportunidad para hacer historia A los 41 años, Zeballos afronta una nueva oportunidad de conseguir un logro inédito para el tenis argentino. Su compañero, Marcel Granollers, de 40 años, ya sabe lo que significa ganar las ATP Finals: lo consiguió en 2012 junto a su compatriota Marc López. El marplatense, en cambio, todavía tiene pendiente levantar el trofeo más importante del calendario de dobles después de los cuatro Grand Slams.

Inmejorable comienzo del argentino Zeballos y el español Granollers (3° preclasificados) en el ATP Finals, en Turín, venciendo a los locales y 5° favoritos, Bolelli-Vavassori, por un doble 6-4, en el Grupo Mark Woodforde. ATP Tour_Es La dupla disputa el torneo por séptima temporada consecutiva y forma parte de un grupo selecto en la historia de la competencia. Es apenas la sexta pareja que alcanza siete participaciones en las ATP Finals, junto a nombres históricos como los hermanos estadounidenses Bob y Mike Bryan, Mark Knowles y Daniel Nestor, Todd Woodbridge y Mark Woodforde, Sergio Casal y Emilio Sánchez Vicario, y Peter Fleming y John McEnroe. El recorrido conjunto comenzó en 2019 y desde entonces construyeron una de las sociedades más exitosas del circuito. Fueron números uno del mundo, finalizaron entre las diez mejores parejas del ranking ATP durante seis temporadas consecutivas y ya disputaron una definición del torneo de Maestros. Fue en 2023, cuando llegaron a la final, pero perdieron frente a los estadounidenses Rajeev Ram y Joe Salisbury. Ahora, con el antecedente de aquella definición y el título de Roland Garros conseguido este año, buscan dar el paso que les falta. Para Zeballos, la posibilidad tiene una dimensión histórica: se convirtió en el primer argentino en alcanzar una final de dobles de las ATP Finals y ahora aspira a ser el primero de su país en levantar el trofeo.