Premios Grammys: Kendrick Lamar y Lady Gaga lideran las nominaciones







Lamar, Gaga, Bad Bunny y Sabrina Carpenter han recibido nominaciones en las categorías de álbum, canción y grabación del año.

Kendrick Lamar vuelve a tener un gran año para los Grammys.

Kendrick Lamar es el principal nominado para los premios Grammy 2026, según reveló la Academia de la Grabación en su transmisión en vivo de nominaciones el viernes.

La superestrella del rap llega a la ceremonia de este año con nueve nominaciones, incluyendo álbum, grabación y canción del año por el álbum GNX y su exitoso sencillo “Luther”.

Lamar, que ya cuenta con 66 nominaciones a lo largo de su carrera, busca mantener el impulso de los Grammy del año pasado, donde ganó tanto el premio a la grabación como a la canción del año por “Not Like Us”, aunque se enfrenta a una dura competencia de otras superestrellas como Lady Gaga, Bad Bunny y Sabrina Carpenter, que recibieron nominaciones en todas las categorías generales junto a él.

Gaga es la segunda artista con más nominaciones este año, con siete. Su álbum Mayhem también fue nominado a álbum del año, mientras que el sencillo “Abracadabra” recibió nominaciones a grabación y canción del año.

Todos los nominados a los Premios Grammys 2026 Disco del año

“DtMF” – Bad Bunny

“Manchild” – Sabrina Carpenter

“Anxiety” – Doechii

“WILDFLOWER” – Billie Eilish

“Abracadabra” – Lady Gaga

“luther” – Kendrick Lamar con SZA

“The Subway” – Chappell Roan

“APT.” – ROSÉ, Bruno Mars Álbum del Año DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny

SWAG — Justin Bieber

Man’s Best Friend — Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out — Clipse, Pusha T & Malice

MAYHEM — Lady Gaga

GNX — Kendrick Lamar

MUTT — Leon Thomas

CHROMAKOPIA — Tyler, The Creator Canción del año “Abracadabra” – Lady Gaga, Henry Walter y Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)

“Anxiety” – Jaylah Hickmon, compositor (Doechii)

“APT.” – Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas y Henry Walter, compositores (ROSÉ, Bruno Mars)

“DtMF” – Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry y Roberto José Rosado Torres, compositores (Bad Bunny)

“Golden [De “KPop Demon Hunters”]” – EJAE y Mark Sonnenblick, compositores (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)

“luther” – Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears y Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar con SZA)

“Manchild” – Amy Allen, Jack Antonoff y Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)

“WILDFLOWER” – Billie Eilish O'Connell y Finneas O'Connell, compositores (Billie Eilish) Mejor artista nuevo Olivia Dean

KATSEYE

Las Marías

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young Productor del año, no clásico Dan Auerbach

Cirkut

Dijon

Blake Mills

Soundwave Compositor del año, no clásico Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr.

Laura Veltz Mejor interpretación de dúo/grupo pop «Defying Gravity» – Cynthia Erivo y Ariana Grande

«Golden [From “KPop Demon Hunters”]» – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

«Gabriela» – KATSEYE

«APT.» – ROSÉ, Bruno Mars

«30 For 30» – SZA con Kendrick Lamar Mejor álbum vocal pop SWAG – Justin Bieber

Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

Something Beautiful – Miley Cyrus

MAYHEM – Lady Gaga

I've Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims Mejor grabación de Dance Pop “Bluest Flame” – Selena Gomez y Benny Blanco

“Abracadabra” – Lady Gaga

“Midnight Sun” – Zara Larsson

“Just Keep Watching (From “F1® The Movie”)” – Tate McRae

“Illegal” – Pink Pantheress La mejor canción de rock «As Alive As You Need Me To Be» – Trent Reznor y Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails)

«Caramel» – Vessel1 y Vessel2, compositores (Sleep Token)

«Glum» – Daniel James y Hayley Williams, compositores (Hayley Williams)

«NEVER ENOUGH» – Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills y Brendan Yates, compositores (Turnstile)

«Zombie» – Dominic Harrison y Matt Schwartz, compositores (YUNGBLUD) Mejor álbum de música alternativa SABLE, fABLE – Bon Iver

Songs Of A Lost World – The Cure

DON’T TAP THE GLASS – Tyler, The Creator

moisturizer – Wet Leg

Ego Death At A Bachelorette Party – Hayley Williams Mejor actuación de R&B “YUKON” – Justin Bieber

“It Depends” – Chris Brown con Bryson Tiller

“Folded” – Kehlani

“MUTT (En directo desde Tiny Desk de NPR)” – Leon Thomas

“Heart Of A Woman” – Summer Walker Mejor álbum de rap Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice

GLORIOUS – GloRilla

God Does Like Ugly – JID

GNX – Kendrick Lamar

CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator Mejor actuación country en solitario “Nose On The Grindstone” – Tyler Childers

“Good News” – Shaboozey

“Bad As I Used To Be [From F1® The Movie ]” – Chris Stapleton

“I Never Lie” – Zach Top

“Somewhere Over Laredo” – Lainey Wilson Mejor álbum de pop latino Cosa Nuestra – Rauw Alejandro

BOGOTÁ (DELUXE) – Andrés Cepeda

Tropicoqueta – KAROL G

Cancionera – Natalia Lafourcade

¿Y ahora qué? –Alejandro Sanz Mejor banda sonora para medios visuales (incluye cine y televisión) Cómo entrenar a tu dragón – John Powell, compositor;

Severance: Temporada 2 – Theodore Shapiro, compositor;

Sinners – Ludwig Göransson, compositor;

Wicked – John Powell y Stephen Schwartz, compositores;

The Wild Robot – Kris Bowers, compositor