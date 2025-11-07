Kendrick Lamar es el principal nominado para los premios Grammy 2026, según reveló la Academia de la Grabación en su transmisión en vivo de nominaciones el viernes.
Premios Grammys: Kendrick Lamar y Lady Gaga lideran las nominaciones
Lamar, Gaga, Bad Bunny y Sabrina Carpenter han recibido nominaciones en las categorías de álbum, canción y grabación del año.
La superestrella del rap llega a la ceremonia de este año con nueve nominaciones, incluyendo álbum, grabación y canción del año por el álbum GNX y su exitoso sencillo “Luther”.
Lamar, que ya cuenta con 66 nominaciones a lo largo de su carrera, busca mantener el impulso de los Grammy del año pasado, donde ganó tanto el premio a la grabación como a la canción del año por “Not Like Us”, aunque se enfrenta a una dura competencia de otras superestrellas como Lady Gaga, Bad Bunny y Sabrina Carpenter, que recibieron nominaciones en todas las categorías generales junto a él.
Gaga es la segunda artista con más nominaciones este año, con siete. Su álbum Mayhem también fue nominado a álbum del año, mientras que el sencillo “Abracadabra” recibió nominaciones a grabación y canción del año.
Todos los nominados a los Premios Grammys 2026
Disco del año
- “DtMF” – Bad Bunny
- “Manchild” – Sabrina Carpenter
- “Anxiety” – Doechii
- “WILDFLOWER” – Billie Eilish
- “Abracadabra” – Lady Gaga
- “luther” – Kendrick Lamar con SZA
- “The Subway” – Chappell Roan
- “APT.” – ROSÉ, Bruno Mars
Álbum del Año
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny
- SWAG — Justin Bieber
- Man’s Best Friend — Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out — Clipse, Pusha T & Malice
- MAYHEM — Lady Gaga
- GNX — Kendrick Lamar
- MUTT — Leon Thomas
- CHROMAKOPIA — Tyler, The Creator
Canción del año
- “Abracadabra” – Lady Gaga, Henry Walter y Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)
- “Anxiety” – Jaylah Hickmon, compositor (Doechii)
- “APT.” – Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas y Henry Walter, compositores (ROSÉ, Bruno Mars)
- “DtMF” – Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry y Roberto José Rosado Torres, compositores (Bad Bunny)
- “Golden [De “KPop Demon Hunters”]” – EJAE y Mark Sonnenblick, compositores (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)
- “luther” – Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears y Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar con SZA)
- “Manchild” – Amy Allen, Jack Antonoff y Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)
- “WILDFLOWER” – Billie Eilish O'Connell y Finneas O'Connell, compositores (Billie Eilish)
Mejor artista nuevo
- Olivia Dean
- KATSEYE
- Las Marías
- Addison Rae
- sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Productor del año, no clásico
- Dan Auerbach
- Cirkut
- Dijon
- Blake Mills
- Soundwave
Compositor del año, no clásico
- Amy Allen
- Edgar Barrera
- Jessie Jo Dillon
- Tobias Jesso Jr.
- Laura Veltz
Mejor interpretación de dúo/grupo pop
- «Defying Gravity» – Cynthia Erivo y Ariana Grande
- «Golden [From “KPop Demon Hunters”]» – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
- «Gabriela» – KATSEYE
- «APT.» – ROSÉ, Bruno Mars
- «30 For 30» – SZA con Kendrick Lamar
Mejor álbum vocal pop
- SWAG – Justin Bieber
- Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
- Something Beautiful – Miley Cyrus
- MAYHEM – Lady Gaga
- I've Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims
Mejor grabación de Dance Pop
- “Bluest Flame” – Selena Gomez y Benny Blanco
- “Abracadabra” – Lady Gaga
- “Midnight Sun” – Zara Larsson
- “Just Keep Watching (From “F1® The Movie”)” – Tate McRae
- “Illegal” – Pink Pantheress
La mejor canción de rock
- «As Alive As You Need Me To Be» – Trent Reznor y Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails)
- «Caramel» – Vessel1 y Vessel2, compositores (Sleep Token)
- «Glum» – Daniel James y Hayley Williams, compositores (Hayley Williams)
- «NEVER ENOUGH» – Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills y Brendan Yates, compositores (Turnstile)
- «Zombie» – Dominic Harrison y Matt Schwartz, compositores (YUNGBLUD)
Mejor álbum de música alternativa
- SABLE, fABLE – Bon Iver
- Songs Of A Lost World – The Cure
- DON’T TAP THE GLASS – Tyler, The Creator
- moisturizer – Wet Leg
- Ego Death At A Bachelorette Party – Hayley Williams
Mejor actuación de R&B
- “YUKON” – Justin Bieber
- “It Depends” – Chris Brown con Bryson Tiller
- “Folded” – Kehlani
- “MUTT (En directo desde Tiny Desk de NPR)” – Leon Thomas
- “Heart Of A Woman” – Summer Walker
Mejor álbum de rap
- Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
- GLORIOUS – GloRilla
- God Does Like Ugly – JID
- GNX – Kendrick Lamar
- CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator
Mejor actuación country en solitario
- “Nose On The Grindstone” – Tyler Childers
- “Good News” – Shaboozey
- “Bad As I Used To Be [From F1® The Movie ]” – Chris Stapleton
- “I Never Lie” – Zach Top
- “Somewhere Over Laredo” – Lainey Wilson
Mejor álbum de pop latino
- Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
- BOGOTÁ (DELUXE) – Andrés Cepeda
- Tropicoqueta – KAROL G
- Cancionera – Natalia Lafourcade
- ¿Y ahora qué? –Alejandro Sanz
Mejor banda sonora para medios visuales (incluye cine y televisión)
- Cómo entrenar a tu dragón – John Powell, compositor;
- Severance: Temporada 2 – Theodore Shapiro, compositor;
- Sinners – Ludwig Göransson, compositor;
- Wicked – John Powell y Stephen Schwartz, compositores;
- The Wild Robot – Kris Bowers, compositor
