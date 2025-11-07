Eva De Dominici se separó del hermano de Penélope Cruz, tras 8 años de relación

Dominici y Cruz iniciaron su romance en Los Ángeles en el 2018, donde luego sentaron base y se consolidaron como pareja, lo que ayudó a la carrera artística de la actriz en Estados Unidos.

La actriz argentina Eva De Dominici habría terminado su relación con Eduardo Cruz , hermano de la estrella internacional Penélope Cruz , tras ocho años juntos y un hijo en común.

Dominici y Cruz iniciaron su romance en Los Ángeles en el 2018, donde luego sentaron base y se consolidaron como pareja, lo que ayudó a la carrera artística de la actriz en Estados Unidos. En el 2019, dieron la bienvenida a su primer hijo juntos, llamado Cairo .

A pesar de haber mantenido su relación alejada de los focos, en los últimos meses comenzaron a circular rumores de una crisis entre ellos, alimentada por algunos curiosos posteos provenientes de parte del español.

Según explicaron en LAM, la pareja habría tomado la decisión de terminar su relación luego de ocho años juntos.

Santiago Riva Roy , a cargo del móvil, fue a buscar la palabra de la actriz sobre los recientes rumores. Con incomodidad, la actriz no negó las versiones .

"Con tu pareja, con el papá de Cairo, ¿están juntos? Te puedo preguntar, ¿se están separando?", preguntó el cronista.

“No, no, no quiero hablar de eso, no quiero hablar de mi familia ahora”, esquivó la actriz.

Los rumores previos de crisis entre Eva De Dominici y Eduardo Cruz

Desde que iniciaron su relación, la actriz argentina consolidó una carrera destacada en Estados Unidos, trabajando junto a Bruce Willis y Pedro Pascal, además de tener un papel importante en la serie The Cleaning Lady. Mientras tanto, la pareja llevó una vida familiar reservada, lejos de los escándalos… hasta ahora.

Los rumores sobre una posible crisis se intensificaron a fines de 2024, cuando se difundió que Eva habría tenido un encuentro con Lenny Kravitz en Buenos Aires. Aunque nunca se confirmó oficialmente, esta versión habría generado fricciones en la pareja. “El enojo fue porque ella ocultó cosas… por ejemplo, la visita al hotel donde estaba Lenny”, aseguró el periodista Juan Etchegoyen en su momento. Desde ese momento, todo indicaba que la relación estaba cerca de terminar.