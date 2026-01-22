Belén quedó afuera de los Oscars: las otras películas argentinas que quedaron cerca de ser nominadas

La historia dirigida por Dolores Fonzi fue incluida en la shortlist de las 15 precandidatas, aunque finalmente no consiguió un lugar entre las cinco nominadas.

Camila Plaate ganó la Concha de Plata a Mejor Actriz en el Festival de San Sebastián.

"Belén" , el film dirigido por Dolores Fonzi , quedó fuera de la competencia por el Premio Oscar 2026 en la categoría de Mejor Película Internacional . A pesar de haber sido incluida en la shortlist de las 15 precandidatas, finalmente no consiguió un lugar entre las cinco nominadas.

Las producciones que lograron el reconocimiento de la Academia fueron "Fue solo un accidente" (Francia), "El agente secreto" (Brasil), "Valor sentimental" (Noruega), "Sirat" (España) y "The Voice of Hind" (Túnez), quienes competirán por el galardón.

Sin embargo, este no es el primer caso de películas argentinas que, a pesar de estar en las puertas de la nominación, no lograron alcanzar ese tan esperado lugar. A continuación, conocé los detalles.

Dirigida por Pablo Trapero , es uno de los dramas más impactantes del cine argentino de suspenso. Basada en hechos reales , narra la historia de la familia Puccio , que se dedicaba a secuestrar y asesinar a sus víctimas en pleno contexto de la dictadura militar argentina.

La película, protagonizada por Guillermo Francella y Peter Lanzani , obtuvo un gran reconocimiento por su cruda representación de la violencia y el poder, lo que la llevó a ser seleccionada como la representante de Argentina en los Oscars 2016, aunque no consiguió la nominación final.

El Ángel (2018)

Con dirección de Luis Ortega y protagonizada por Lorenzo Ferro, la película cuenta la historia de Carlos Robledo Puch, uno de los criminales más reconocidos de nuestro país: conocido como “El ángel de la muerte”, cometió una serie de asesinatos entre 1971 y 1972, cuando tenía 19 años.

El film también se enfoca en su vida personal y cómo su relación con otros personajes, como el del Chino Darín, lo lleva a una escalada de violencia sin remordimientos.

Aunque fue una de las principales favoritas para ser nominada a Mejor Película Internacional en los Óscar 2019, finalmente no logró pasar a la siguiente etapa.

El Ciudadano Ilustre (2016)

La película dirigida por Gastón Duprat y Mariano Cohn se centra en un escritor argentino y arrogante que, después de recibir el Premio Nobel de Literatura, regresa a Salas, su ciudad natal, para un homenaje. Sin embargo, su retorno provoca una serie de conflictos con su pasado y los habitantes de su pueblo, lo que pone en crisis su identidad.

Protagonizada por Oscar Martínez, la película se caracteriza por un tono irónico que cuestiona las estructuras sociales y culturales de nuestro país.

El título fue seleccionado para competir por un lugar en los Oscars 2017, pero no logró acceder a la nominación. Sin embargo, ganó numerosos premios internacionales, incluyendo el León de Oro en el Festival de Venecia.

Nazareno Cruz y el Lobo, las Palomas y los Gritos (1975)

Esta película, dirigida por Leonardo Favio, es un clásico del cine argentino que, a pesar de haber sido muy bien recibida por la crítica y el público, no consiguió la nominación al Oscar en 1976.

La historia sigue a Nazareno Cruz, un joven campesino que, marcado por una leyenda, está destinado a convertirse en un ser conectado al lobo. La historia, basada en el mito popular argentino, explora su lucha interna, su amor por Juliana y la condena social que enfrenta debido a su maldición.

La Isla (1981)

"La Isla", dirigida por Alejandro Doria, narra la historia de un grupo de pacientes y médicos en un hospital psiquiátrico, mostrándonos las tensiones, deseos y frustraciones dentro de un espacio cerrado.

Con las actuaciones de Selva Alemán, Hugo Arana y Aldo Barbero, la película fue seleccionada para la shortlist de los Oscars 1982, pero no logró entrar en la lista de nominadas.

Belén quedó afuera de los Oscars, pero se llevó un premio en el Festival de San Sebastián

A pesar de no haber sido seleccionada para el Oscar 2026, "Belén" no dejó de brillar en la temporada de premios. El título, que conmocionó por su narración basada en hechos reales, recibió un importante reconocimiento en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Camila Plaate, quien interpreta a la protagonista, ganó la Concha de Plata a Mejor Actriz por su actuación. “Esta película viene a traer memoria, verdad y justicia. Si se puede, se pudo. Quiero dedicarle esta Concha de Plata al movimiento de mujeres tucumanas, argentinas y del mundo, que lograron la liberación de Belén. Es un orgullo para mí aportar mi granito de arena para esta historia, que es el fuego de todas”, expresó emocionada cuando fue a buscar el reconocimiento que le entregó Lali Espósito.

El caso representa una de las luchas más significativas por los derechos de las mujeres en nuestro país. La joven tucumana fue encarcelada después sufrir un aborto espontáneo, un hecho que se convirtió en un símbolo de la opresión que muchas enfrentan cuando son criminalizadas por decisiones relacionadas con su salud reproductiva.