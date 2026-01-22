La lista de nominados para la 98.ª edición de los Premios Oscar, la máxima distinción que consagra a lo mejor del cine, ya es oficial. En una ceremonia transmitida en vivo desde el Samuel Goldwyn Theater, en Los Ángeles, la actriz Danielle Brooks y el actor Lewis Pullman anunciaron las categorías que competirán por la estatuilla que otorga la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.
Oscar 2026: "Belén" de Dolores Fonzi no fue nominada a Mejor Película Internacional y la Argentina no tendrá representantes
Belén, la película dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, formaba parte del shortlist de las 15 precandidatas en la categoría de Mejor Película Internacional.
"Sinners" marcó un nuevo récord en los Oscar con la mayor cantidad de nominaciones
Wagner Moura se convierte en el primer brasileño nominado al Oscar a mejor actor
Belén, la película dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, formaba parte del shortlist de las 15 precandidatas en la categoría de Mejor Película Internacional. Pese a que todas las expectativas de los argentinos estaban puestas en que el film consiga su nominación, finalmente las cinco elegidas fueron la iraní "It Was Just An Accident", la brasileña "O Agente Secreto", la noruega "Sentimental Value", la hispano-francesa "Sirat" y la tunecina "The Voice of Hind".
De esta manera, Belén se quedó cerca de integrar la terna y formar parte de las ocho películas que compitieron en la historia de los premios. La última cinta Argentina que se quedó con un lugar en la categoría fue Argentina, 1985 en 2022. El resto de la lista está integrada por La tregua, Camila, La historia oficial (ganó en 1986), Tango, El hijo de la novia, El secreto de sus ojos (se consagró en 2010) y Relatos salvajes.
Pese a esto, ahora el foco está puesto en los Premios Goya donde competirá a mejor película iberoamericana con La misteriosa mirada del flamenco, de Diego Céspedes (Chile); La piel del agua, de Patricia Velásquez (Costa Rica); Manas, de Marianna Brennand (Brasil) y Un poeta, de Simón Mesa Soto (Colombia). La ceremonia será el 28 de febrero.
Lista completa de nominados a los Premios Oscar 2026
Mejor Película
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Pecadores
- Sueños de trenes
Mejor Dirección
- Chloe Zhao, Hamnet
- Josh Safdie, Marty Supremo
- Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
- Joachim Trier, Valor sentimental
- Ryan Coogler, Pecadores
Mejor Actor Protagonista
- Timothée Chalamet, Marty Supremo
- Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Michael B. Jordan, Pecadores
- Wagner Moura, El agente secreto
Mejor Actriz Protagonista
- Jesse Buckley, Hamnet
- Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Renata Reinsve, Valor sentimental
- Emma Stone, Bugonia
Mejor Actor de Reparto
- Benicio del Toro, Una batalla tras otra
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Delroy Lindo, Pecadores
- Sean Penn, Una batalla tras otra
- Stellan Skarsgård, Valor sentimental
Mejor Actriz de Reparto
- Elle Fanning, Valor sentimental
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental
- Amy Madigan, La hora de la desaparición
- Wunmi Mosaku, Pecadores
- Teyana Taylor, Una batalla tras otra
Mejor Guion Adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Sueños de trenes
Mejor Guion Original
- Blue Moon
- Fue solo un accidente
- Marty Supremo
- Valor sentimental
- Pecadores
Mejor Cortometraje Animado
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Mejor Diseño de Vestuario
- Avatar: Fuego y cenizas
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Pecadores
Mejor Dirección de Casting
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Pecadores
Mejor Cortometraje de Ficción
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Mejor Maquillaje y Peinado
- Frankenstein
- La hermanastra fea
- Pecadores
- La máquina
- Kokuho
Mejor Banda Sonora Original
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Mejor Película Animada
- Arco
- Elio
- Las guerreras K-Pop
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Mejor Fotografía
- Frankenstein
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sueños de trenes
Mejor Largometraje Documental
- Alabama: presos del sistema
- Abrázame en la luz
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody contra Putin
- La vecina perfecta
Mejor Cortometraje Documental
- All the Empty Rooms
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Mejor Montaje
- F1
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Pecadores
Mejor Película Internacional
- El agente secreto
- Fue solo un accidente
- Valor sentimental
- Sirat
- The Voice of Hind Rajab
Mejor Canción Original
- “Dear Me” de Diane Warren: Relentless
- “Golden” de Las guerreras K-Pop
- “I Lied to You” de Pecadores
- “Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi
- “Train Dreams” from Sueños de trenes
Mejor Diseño de Producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Mejor Sonido
- F1
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sirat
Mejores Efectos Visuales
- Avatar: Fuego y cenizas
- F1
- Jurassic World: Renace
- The Lost Bus
- Pecadores
