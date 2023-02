Premios Oscar 2023: la persistencia de Michelle Yeoh

Quan fue una estrella infantil destacada de la mano de producciones de Disney en la década de los ochenta. A medida que fue creciendo el encasillamiento en ciertos roles le hizo abandonar la industria. Todo cambio con la película dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, la misma le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor de reparto, de esta manera esta siendo el protagonista de uno de los grandes regresos de la industria.

En los recientes Globos de Oro Yeoh obtuvo el galardón a Mejor Actuación de una Actriz en una Película - Musical o Comedia, al momento de agradecer el premio dejo otra profunda reflexión. "“Ha sido un viaje increíble y una lucha increíble estar aquí hoy, pero creo que ha valido la pena. Recuerdo cuando vine por primera vez a Hollywood: fue un sueño hecho realidad hasta que llegué aquí".

“Creo que todas ustedes, mujeres, entienden esto: a medida que los días, los años y los números aumentan, parece que las oportunidades también comienzan a reducirse”, dijo. “Probablemente fue en un momento en que pensé: 'Vamos, niña, tuviste una muy buena carrera. Trabajaste con algunas de las mejores personas, Steven Spielberg, Danny Boyle, así que está bien, todo está bien'. Entonces llegó el mejor regalo: Everything Everywhere All at Once…”

No cabe duda que la película de los Daniels representó una sorpresa total en el cine de 2022, para muchos fue sin duda la mejor película del año, además de las nominaciones de Yeoh y Quan significó la primera nominación a los premios de la Academia para Jamie Lee Curtis. La actriz de 64 años viene de una familia de artistas y paso prácticamente toda su vida delante de una cámara sin embargo fue la película producida por el estudio A24 la que le otorgó este tipo de reconocimiento.

Everything Everywhere All at Once tiene 11 nominaciones a los Premios Oscar en total, además de las ya mencionadas se destaca la de sus directores. Es una historia interdimensional protagonizada por una familia de inmigrantes chinos en Estados Unidos, es acción, es comedia, es fantasía y drama a la vez. Pero por sobre todas las cosas fue una apuesta de un par de directores jóvenes y un elenco con experiencia que a través de su persistencia en la industria ya obtuvieron el reconocimiento de la forma tal vez menos pensada. Los Oscar no cambiaran nada, serán la frutilla de un postre que ya esta siendo saboreado.