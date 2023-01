Premios Oscar 2023: Brendan Fraser y Ke Huy Quan protagonistas de un regreso triunfal

Quan fue una de las mayores estrellas infantiles de la década de 1980 con Indiana Jones and the Temple of Doom y The Goonies; Fraser fue una de las mayores estrellas de acción de finales de la década de 1990 y principios de la de 2000 con la franquicia The Mummy y George of the Jungle. Luego, ambos cayeron fuera del radar. Después de décadas en el olvido de Hollywood y dudas sobre si las oportunidades de actuar en películas volverían a aparecer, Fraser y Quan hablaron sobre ser bienvenidos nuevamente en sus discursos de aceptación, mostrando aprecio por los directores que les dieron una oportunidad, Darren Aronofsky de The Whale y a Daniel Kwan y Daniel Scheinert por Everything Everywhere All At Once.